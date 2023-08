Gostou da Inês Brasil no SBT? Esta é a origem de seus populares memes e bordões

Participando ontem (6) do popular “jogo das 3 pistas”, do programa Silvio Santos, no SBT, a cantora Inês Brasil demonstrou mais uma vez todo o seu carisma em uma aparição junto de Nicole Bahls. No quadro, a famosa além de cantar, mostrou que realmente estava disposta à fazer o topless.

Simplesmente Inês Brasil performando "Libera o Topless" e mostrando os seios no Programa Silvio Santos, no SBT.

pic.twitter.com/fqMIxCjwOF — Central Reality (@centralreality) August 7, 2023

Mas, aos que desconhecem, a popularização da história de Inês Tânia Lima da Silva, de 53 anos, que hoje é cantora, compositora, dançarina, influenciadora e youtuber, começou a alguns anos após uma participação especial na TV.

A origem dos memes e bordões de Inês Brasil

Foi em 2013, quando Inês foi pega no quadro “Telegrama Legal”, do Domingo Legal. Na ocasião, a cantora pensava que participaria de um clipe musical, mas na verdade tudo não passava de uma pegadinha cujo pedido foi feito por sua filha Monique. Aliás, é a partir deste momento que surgem bordões como: “Monique, se tú me ama sai fora”.

E, além do meme citado anteriormente, ao longo do Telegrama Legal, Inês trouxe diversas frases que se popularizaram ao longo dos anos e que hoje são utilizadas por muitas pessoas em diferentes contextos. Veja a seguir algumas delas:

“Eu não gosto disso. 18 anos de Alemanha, eu tenho responsabilidade”;

“O que você tá fazendo? Um jogo comigo, garota?”.

“Eu chamo meu advogado lá da Alemanha”;

“Meu amor, eu sou professora de dança”;

“O dinheiro não me compra”;

“Nós temos que ter carinho um com o outro”;

“Eu não quero mais, eu não gosto disso”;

“Estrela de que se vamos morrer”.

Se você ficou curioso e quer saber mais, te convidamos a assistir a seguir o vídeo completo do Telegrama Legal com Inês Brasil. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link):

