Final de Vai na Fé: Simas vai conseguir acabar com os contatinhos?

Ao longo de Vai na Fé, que termina na sexta-feira (11), Simas (Marcos Veras) se mostrou um solteiro convicto e cheio de contatinhos. Mas, algo vai mudar na última semana da novela da Globo, quando ele se render ao seu verdadeiro amor.

Nas cenas finais da trama escrita por Rosane Svartman, o personagem vai tomar um rumo diferente e decidir se casar com Sabrina (Cris Wersom) e acaba se tornando padrasto de Bia (Flora Camolese), sua ex-namorada, fato que deve criar uma certa confusão na cabeça dos fãs da novela.

Final de Vai na Fé: Bia confessa a Simas que beijou Fred (Reprodução/Globo)

Mas, os personagens conseguem passar uma borracha no passado e seguir como se nada tivesse acontecido. Além disso, o personagem de Marcos Veras em Vai na Fé vai ser pai de uma menina.

Depois do casamento, o casal adota a criança: “Estou com vontade de ser pai. Eu não sei se é a idade, se é outra coisa. Eu só sei que quando eu olho pra minha vida eu sinto falta de deixar uma pessoa nesse mundo. Alguém que faça a diferença…”, confessa o ex-solteiro.

Final de Vai na Fé: Fofoqueira, dona Neide ouve a história que não desejava (Reprodução/Globo)

Vale destacar que não será fácil para Sabrina tomar a decisão da adoção, mas ela vai junto com o marido visitar um lar e conhece Cecília, criança que acaba ganhando o seu coração. Durante o processo, o casal terá que lidar com o fato da menina não lidar bem com a ideia de ter uma irmã mais velha.

Mas, no final de Vai na Fé, todos os personagens acabam se entendendo e prova disso é que Bia colabora com a questão da adoção, sendo que, no final das contas, Simas subirá ao altar e virará o pai de Cecília, além de se mostrar bastante contente com todo o ocorrido.

