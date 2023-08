Fãs resgatam foto antiga de Fred Nicácio e cogitam Encontro sem Patrícia Poeta

Fred Nicácio esteve no Encontro desta segunda-feira (07), mas ao invés do público comentar sobre sua participação ao lado de Patrícia Poeta, no Twitter, há quem tenha optado por repostar uma foto com o ex-BBB ao lado de Fátima Bernardes, antiga apresentadora do matinal.

“Dr. Fred Nicácio desde de sempre brilhando no Encontro como médico exemplar”, escreveu um anônimo, que postou uma foto antiga do famoso, que causou na última edição do Big Brother Brasil.

Dr Fred e seu histórico

no programa ...sempre destaque #encontro pic.twitter.com/VdvYQEWS6t — Chiara Gibbin (@ChiaraGibbin) August 7, 2023

Um outro fã do Encontro também foi até o baú e resgatou uma imagem do médico, que também fez parte do elenco do reality show Queer Eye Brasil, da Netflix, ao lado de Fátima Bernardes: “O Dr. Fred Nicácio é o médico de destaque do SUS, sempre convidado por ser referência como médico”.

Além de destacar o talento do ex-BBB na área médica, há quem tenha preferido afirmar que o Encontro estava melhor antigamente e que tenha relembrado quando o famoso apareceu na TV aberta: “Conheci o Dr. Fred Nicácio nesse programa com a Fátima Bernardes”.

Tá rolando o mesão de milhões no #Encontro

Dr Fred Nicácio cuidará disso. Doe esperança.

0500 2023 007 para doar 7 reais

0500 2023 020 para doar 20 reais

0500 2023 040 para doar 40 reais pic.twitter.com/WfQtFEJi5t — Pedro Fredelicia 🤴🏾 (@PedroFredelicia) August 7, 2023

Já no estúdio do Encontro com Patrícia Poeta, desta segunda-feira (07),Fred Nicácio falou sobre a vida depois do reality show da Globo: “Eu estou encantado com a quantidade de afeto, é uma explosão de afeto, de amor, de representatividade”, disse ele.

Ele ainda aproveitou para dar uma alfinetada: “Você não pode ser aquilo que você não consegue vê”, disse o médico famoso sobre ser preto e gay.

