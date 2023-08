Fãs notam ‘caroço’ e famosa de reality show realiza cirurgia para retirada de nódulo da garganta

Samie Elish, participante do reality show ‘Love Island’, ou ‘Ilha do Amor’, no Brasil, realizou uma cirurgia conhecida como hemitireoidectomia para a retirada de um nódulo na garganta.

A parte mais curiosa da história é que isso só aconteceu após fãs notarem um caroço em sua garganta a partir de um vídeo e alertaram sobre a possibilidade de um câncer na tireoide.

A influencer de 23 anos confirmou que decidiu realizar exames após inúmeros comentários em um vídeo compartilhado no YouTube.

“Minha família e amigos disseram que começaram a receber mensagens de garotas dizendo que eu tinha um caroço no pescoço com fotos dizendo que eu poderia ter câncer de tireoide. Achava que as pessoas eram loucas e descartava isso. Eu não fazia ideia, poderia ter ficado com isso no meu pescoço por mais 10 anos. Sinto que meu propósito de participar do programa foi descobrir isso. Por conta da minha participação, os fãs acabaram se envolvendo tanto, que perceberam isso”, explicou ela à BBC.

A cirurgia para a retirada do nódulo, quer era benigno, foi com o intuito de impedir o seu crescimento. Durante a operação uma biópsia foi feita para descartar a possibilidade do tumor ser cancerígeno.

“Acabamos de receber uma notícia muito boa, meu cirurgião acabou de me ligar e disse que o nódulo no meu pescoço não é cancerígeno e é apenas um tumor benigno. Então, temos espumante para comemorar”, disse ela no Instagram.

