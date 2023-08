Em última entrevista, Aracy Balabanian revelou motivo inusitado para abandonar ‘Sai de Baixo’

Aracy Balabanian, de 83 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (7). A atriz sofria com um câncer de pulmão e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea (Rio de Janeiro).

Em sua última entrevista, exibida em 27 de agosto de 2022 no ‘Conversa com o Bial’, da Rede Globo, Aracy revelou um momento inusitado da carreira em que pediu para abandonar o programa humorístico ‘Sai de Baixo’.

No papel de Cassandra, ela explicou que não conseguia segurar as risadas durante as gravações da produção, que entre diversas celebridades, trazia Miguel Falabella como ator principal.

“E eu sofri com isso em ‘Sai de Baixo’, e pedi ao Daniel Filho [criador do programa] para sair, porque os outros começavam a falar, principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisos, e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar, e o Daniel disse ‘Você está com vontade de rir? Então ri’. E virou o que o Falabella disse em algumas declarações, que eu fechava a piada”, explicou.

Famosos lamentam a perda de Aracy Balabanian, a eterna Cassandra de ‘Sai de Baixo’

Morreu aos 83 anos de idade a atriz Aracy Balabanian. Desde o final do ano passado ela lutava contra um câncer no pulmão. A morte da atriz, que estava internada em uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi confirmada por familiares e amigos.

LEIA TAMBÉM: Padre Júlio Lancellotti sofre ataque de ódio na web e compartilha com seguidores: “Excomungado e comunista”

Entre suas participações nas novelas, Aracy ficou conhecida pela personagem Dona Armênia, da novela “Rainha da Sucata”, em 1990, mas também chegou a participar de produções como “A Próxima Vítima” (1995).

Homenagem nas redes sociais

Nas redes sociais, famosos e anônimos lamentaram a perda da atriz, e relembraram momentos de sua carreira. Entre os principais, Miguel Falabella deixou uma grande homenagem à amiga. Confira na íntegra:

“E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!