Diretor de ‘O exorcista’, William Friedkin morre aos 87 anos

William Friedkin, diretor conhecido pelos clássicos ‘O Exorcista’ e ‘Operação França’ faleceu aos 87 anos. A morte aconteceu em Los Angeles nesta segunda-feira (7) e foi confirmada pela esposa e ex-diretora Sherry Lansing.

O último trabalho de Friedkin foi com o filme ‘The caine mutiny court-martial’, que estreia neste mês no Festival de Veneza, que ocorre a partir de 30 de agosto.

O diretor começou nas telonas na década de 60, dirigindo trabalhos como Good times, mas se destacou com ‘Operação França’ (1971), vencedor do Oscar de filme, diretor e ator principal, e ‘O exorcista (1974), um dos maiores clássicos do terror.

LEIA TAMBÉM: “Camp Rock” estreou há 15 anos: veja como estão os atores agora

Atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos

A atriz Aracy Balabanian, de 83 anos, morreu manhã desta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer de pulmão e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea.

O diagnóstico da doença ocorreu em outubro do ano passado. Desde então, ela passava por um tratamento para combater um derrame pleural, que causa acúmulo de líquido nos pulmões.

A atriz global, conhecida por papeis marcantes como Dona Armênia, da novela “Rainha da Sucata”, e Cassandra, do seriado “Sai de Baixo”, apareceu pela última vez na TV há quase um ano, no programa “Conversa com Bial”.

No mês passado, ela apareceu em uma postagem da atriz Claudia Raia nas redes sociais, quando foi visitar o pequeno Luca.

Aracy optou por não se casar e não ter filhos, para se dedicar completamente à sua carreira artística.

“Chorei muito. Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades”, disse Aracy ao “Memória Globo”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ana Maria Braga se pronuncia após boatos de que estaria deixando a Globo: “mentira deslavada”

⋅ Gostou da Inês Brasil no SBT? Esta é a origem de seus populares memes e bordões

⋅ RBD se junta à febre rosa! Christian Chávez comemora seu aniversário no melhor estilo Barbie com uma festa luxuosa