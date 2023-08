Completamente sob controle: Maíra Cardi revela estar no comando das redes sociais do Primo Rico

A influenciadora Maíra Cardi mostrou que não está de brincadeira quando o assunto é zelar pelo companheiro Thiago Nigro. Recentemente ela revelou que está no comando das redes sociais do companheiro e deixou um alerta para as seguidoras que pensarem em mandar mensagens para ele.

Nos últimos dias, Maíra esteve no centro de diversas polêmicas após expor uma seguidora que mandou mensagens íntimas para Thiago.

Conforme a IstoÉ, a nova revelação de Maíra aconteceu logo após ela compartilhar registros do noivo malhando em pleno domingo.

Os dois se aproximaram após Thiago contratar Maíra para perder peso e, até o momento, ele afirma ter perdido 14 kg e vem fazendo sucesso nas redes sociais com sua nova forma.

Apesar de atrair olhares de diversas seguidoras, Maíra já afirmou que o noivo está tendo suas redes sociais constantemente monitoradas por ela, e que nem todos os tipos de interação são bem-vindos.

Exposição e respeito

Em suas redes sociais, Maíra tirou o domingo para exaltar a dedicação do companheiro. Após publicar uma foto dele treinando, ela decidiu revelar um segredo.

“Hoje filmei o Thiago na piscina e ele recebeu vários elogios. No caso eu, né? Porque a mulherada já entendeu que o Instagram dele está sob minha direção. Óbvio que ainda tem algumas que não respeitam”, declarou Maíra.

Ela ainda aproveitou para revelar que agora as seguidoras do noivo já entendem que as mensagens do perfil dele são respondidas por ela, e aproveitam o momento para elogiar seu trabalho.

Leia também: Maíra Cardi e Camila Ferreira continuam trocando indiretas na internet

Mas, segundo Maíra, a mudança aconteceu de vez depois que ela levou a público o controle das redes sociais do noivo. Dias atrás ela publicou mensagens íntimas enviadas por uma seguidora que flertava com Thiago por meio das mensagens do Instagram.

Após o episódio a mulher, que foi marcada nas postagens, fez um apelo para que os perfis de fofoca parassem de marcá-la nas publicações e para que as pessoas parassem de ameaçá-las nas redes sociais.