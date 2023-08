Ana Maria Braga se pronuncia após boatos de que estaria deixando a Globo: “mentira deslavada”

Perto de completar 25 anos de rede Globo no comando do Mais Você, o futuro de Ana Maria Braga é sempre bastante comentado. E, na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, o assunto deu o que falar.

Após uma publicação do Jornal Extra em que dizia que a rainha das manhãs deixará o canal em cerca de um ano, o nome da apresentadora e a especulação de quem seria a sua substituta não saiu das manchetes. Mas, temos uma ótima notícia para você: tudo não passou de boatos.

A apresentadora, de 74 anos, está na Globo desde 1999 e não pretende sair tão cedo! Além da assessoria de Ana Maria Braga ter afirmado que não passava de uma mentira para o portal Hugo Gloss, a apresentadora resolveu se manifestar em suas redes sociais, já que, segundo ela, isso não passa de uma “mentira deslavada” e desestabiliza não só ela, mas também a sua equipe.

Na legenda da publicação, a loira escreveu: “MAIS UMA MENTIRA!!!É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem...Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber.Fake news atrapalha e desestabiliza. Agora espero que essa notícia verdadeira se espalhe na mesma velocidade que a falsa. Pode ser, jornalistas?”.

No vídeo ela ainda falou, indignada: “Foi tão absurda, tão idiota essa notícia, que eu precisei vir me manifestar com quem me acompanha sempre”. E ainda deu o recado: “Não vou deixar de trabalhar não. Isso não existe. Não tenho plano nenhum de sair. Tenho plano apenas de fazer melhor. Porque eu amo o que eu faço”.

A loira ainda finalizou, bastante irritada com a situação: “Já estão me tirando da Globo desde o dia que eu entrei. Não é novidade. Mas dessa vez, me desculpe, mas eu não tenho mais saco pra isso”.

Leia também: