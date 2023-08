Ana Maria Braga leva susto ao descobrir sobre morte de Aracy Balabanian: ‘uma tristeza danada’

Reprodução Ana Maria Braga soube da morte da amiga 1 minuto antes de entrar ao vivo: "Estaremos com ela no coração" (Gshow)

Ana Maria Braga iniciou o Mais Você desta segunda-feira, 7 de agosto, com a triste notícia da morte da atriz e amiga Aracy Balabanian, de 83 anos. “Com um aperto no coração, uma tristeza danada. Um minuto antes de eu entrar aqui a gente ficou sabendo”, começou a apresentadora.

Nossa solidariedade a todos os amigos e familiares neste momento. Guardaremos com carinho as inúmeras ótimas lembranças de Aracy Balabanian, essa talentosa atriz que marcou gerações com seu trabalho impecável e inesquecível. Descanse em paz, querida Aracy. https://t.co/Yi4CjJUPa2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 7, 2023

“Recebemos a notícia da morte de Aracy Balabanian. Ela estava com 83 anos e tinha um câncer no pulmão e estava internada em uma clínica na Gávea. Levamos um susto. Eu quero dedicar esse programa de hoje à Aracy. Grande amiga. Grande parceira. Nunca tive a honra de trabalhar com ela, mas estive com ela por muitas vezes em minha vida. Ela era uma pessoa absolutamente especial. Estaremos com ela no coração hoje”.

Durante o programa, o jornalista Cesar Tralli falou sobre a carreira de Aracy e se emocionou ao ler o depoimento emocionante de Miguel Falabella para a atriz. “Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu”, escreveu o ator.

Tralli também fez sua homenagem à atriz: “Eu me lembro pequenininho, em casa vendo novelas, programas de tevisão com essa gigante da TV brasileira. Uma diva”.

chorando com o texto de despedida do miguel falabella pra aracy balabanian "consola-me saber que estaremos sempre juntos em alguma reprise de uma sessão nostálgica", que coisa mais linda. 💔 pic.twitter.com/k9kko2CeFx — alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 7, 2023

Cássio Gabus Mendes, que participou do programa atendendo aos telefonemas do Criança Esperança, também enviou sua mensagem para a atriz ao vivo: “Aracy é uma das maiores atrizes que a gente teve no nosso país. Eu tive a honra de trabalhar com Aracy desde garoto. Que descanse em paz e que ela tenha muita luz. Fico muito orgulhoso de ter convivido durante tantos anos com ela. É uma diva para todos nós. Outra rainha se foi”.

Ana Maria aproveitou para divulgar que a rede Globo homenageará a falecida atriz reprisando Sai de Baixo, o Filme na Sessão da Tarde. E, na parte da noite, reprisará a última entrevista de Pedro Bial com Aracy.