A surpresa de aniversário de Ryan Gosling para a diretora de ‘Barbie’, Greta Gerwig, é um clássico Ken

Ryan Gosling pode ser “apenas Ken” para a Mattel, mas isso não impediu o ator de 42 anos de cobrir a diretora de Barbie, Greta Gerwig, que completou 40 anos, com amor, música e dança.

O intérprete de Ken recentemente organizou uma surpresa especial em homenagem ao aniversário da cineasta, em 4 de agosto. O ator contratou um grupo de dançarinos para realizar um flash mob que foi definido como um mashup de sucessos do filme da Barbie, incluindo “I’m Just Ken” e “Dance the Night”.

Os produtores compartilharam um vídeo na conta oficial do filme da Barbie no Instagram. A legenda dizia: “Como Ken sabe…. Às vezes, a única maneira de expressar seus sentimentos é através da música e da dança! Ken Ryan mandou essas Barbies e Kens especiais para começar o aniversário da Greta com toda emoção!!”.

O clipe mostrava a reação da aniversariante ao icônico flash mob. Quando pararam de dançar, Gerwig disse: “Foi tão lindo. Quem são vocês?”. A pessoa que estava filmando deu a ela uma pista, dizendo: “Pense em um gaiteiro”. Nesse ponto, Gerwig soube imediatamente que o responsável pela surpresa era Gosling.

O comentário se referia a uma piada que Gosling fez no elenco da Barbie. Tudo começou quando Margot Robbie organizou uma festa do pijama para as Barbies e não convidou os Kens. Então, Gosling surpreendeu as mulheres ao contratar um gaiteiro escocês para invadir a festa do pijama, um clássico Ken.

O grupo de flashmob comentou na publicação, agradecidos por terem participado de um momento tão especial para Greta: “Feliz aniversário Greta! Foi um prazer ajudar Ryan a iluminar o seu dia criando esta dança surpresa da Barbie para você! Nossa equipe do @bookaflashmob deseja a você um ano maravilhoso!”.

