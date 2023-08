Spoiler de Terra e Paixão: Quem matou Daniel esquenta a novela da Globo

A morte de Daniel (Johnny Massaro) virou um dos grandes mistérios da nova fase de Terra e Paixão e, com isso, algumas suspeitas foram levantadas pelo público e também por parte dos personagens, como Caio (Cauã Reymond) e Ademir (Charles Fricks).

Confiantes de que algo de errado aconteceu no carro do protagonista da novela da Globo, eles seguem atrás de pistas para descobrir quem foi o responsável pelo acidente fatal, que fez Irene (Gloria Pires) e Antônio (Tony Ramos) sofrerem.

Os primeiros momentos da investigação começam na novela da Globo quando Caio começa a pensar que o freio do carro de Daniel foi sabotado por outro personagem. A suspeita acontece depois que ele escuta uma insinuação de Jonatas (Paulo Lessa e Enzo (Rafael Gualandi), que é mecânico, entra no jogo.

Terra e Paixão: Morte de Daniel vira uma questão e Caio começa a investigar (Reprodução/Globo)

No entanto, o personagem de Cauã Reymond em Terra e Paixão, que logo vai descobrir que sua mãe não morreu, acaba sofrendo um acidente, que é visto como um atentado. Esta cena, deixa Ademir com o sinal de alerta ligado, já que ele também começa a partilhar das mesmas suspeitas do sobrinho.

Num determinado momento, o irmão de Antônio marca um encontro com Dalva (Patrícia Pinho), esposa do mecânico, que nega qualquer atentado contra o carro de Daniel. Mas, depois desta investida, Ademir acaba levando um tiro e fica ainda mais certo de que o carro do protagonista da novela da Globo foi sabotado.

Terra e Paixão: Acidente fatal envolvendo Daniel teria sido encomendado (Reprodução/Globo)

No hospital, o tio de Caio conta que alguém armou contra o herdeiro da família La Selva e diz que não vai descansar até descobrir quem foi essa pessoa.

No meio de tanta incerteza e medo, Caio descobre algo importante. Segundo a perícia do acidente que matou Daniel, o carro que o jovem conduzia foi sabotado e a peça em questão envolve os freios. Com isso, ele pede para a polícia tomar providências para abertura de inquérito e nova investigação para encontrar o culpado.

