Reprise de Mulheres Apaixonadas: Alinne Moraes volta a ser lésbica em novela

Após 20 anos de Mulheres Apaixonadas, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Alinne Moraes volta a viver uma personagem lésbica em Guerreiros do Sol, nova novela do Globoplay.

Depois de interpretar a adolescente Clara, que se apaixonava por uma colega de escola, na produção inédita de George Moura e Sergio Goldenberg, ela interpreta Jânia, uma mulher militante e feminista que se apaixona por uma amiga.

Porém, o relacionamento não comela no início da novela do Globoplay, já que a personagem de Alinne Moraes será casada com Idálio, interpretado por Daniel de Oliveira, filho de Elói, papel de José de Abreu.

Mulheres Apaixonadas: Alinne Moraes e Paula Picarelli (Reprodução/Globo)

Entre as cenas mais comuns, Jânia deve aparecer em meio aos livros, na biblioteca da casa do sogro, onde vive. Por lá, ela fica ainda mais politizada e levanta os mais diferentes assuntos. Ela também se fecha para questionar o seu casamento, que foi forçado, já que era um interesse das duas famílias.

Em Guerreiros do Sol, a personagem de Alinne se torna grande amiga de Rosa, papel de Isadora Cruz, que é obrigada a se casar com Elói e acaba virando “sogra” de Jânia. Para não se separar da irmã, Otília (Alice Carvalho), a mocinha pede ao marido para que ela more com eles.

Mulheres Apaixonadas: Clara e Paulinha brigam na escola (Reprodução/Globo)

Desta forma, Jânia, Rosa e Otília se tornam grandes amigas. Jânia é quem ensina as irmãs a ler e a escrever. Aos poucos, ela perceberá que seu interesse por Otília vai muito além da amizade. A proximidade entre as duas, despertará sentimentos que ela nunca imaginou que pudessem existir.

Prevista para estrear em 2024, a novela Guerreiros do Sol será curta, com apenas 45 capítulos. Antes de virar uma novela, a produção foi vendida como série, mas por causa do sucesso dos folhetins no streaming acabou sendo adaptada. As gravações já começaram.

