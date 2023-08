NASA Plus irá competir com a Netflix: essa é a nova plataforma de streaming

Imagem: NASA | NASA Plus é uma plataforma de streaming que transmitirá ao vivo as missões espaciais e terá também produções originais

O mercado de entretenimento por streaming está passando por um dos seus momentos mais competitivos. Simplesmente há muitas opções e pouco orçamento. Por isso, serviços como a Netflix têm lutado para se manter no topo das listas de preferências dos consumidores. No entanto, essa tendência de saturação não parece que vai diminuir. Pelo contrário, há uma nova alternativa no horizonte: NASA Plus.

A agência espacial dos Estados Unidos acabou de anunciar, através de um comunicado de imprensa, os detalhes deste novo projeto que basicamente competirá com o Apple TV Plus, HBO Max e Disney Plus, obviamente.

Em linhas gerais, de acordo com o que está detalhado no seu boletim. O NASA Plus será um novo serviço de streaming da NASA programado para lançar no final de 2023 e contará com uma ampla variedade de conteúdos, incluindo:

Transmissão de missões da NASA, como o eventual lançamento das missões Artemis I para a Lua e as jornadas do rover Perseverance em Marte.

Documentários originais sobre exploração espacial, ciência e tecnologia.

Programas educacionais para o público infantil e audiências de mais idade.

Coleções de imagens e vídeos da NASA do acervo histórico.

O serviço NASA Plus estará disponível para televisões, telefones inteligentes, tablets, computadores e praticamente qualquer dispositivo smart conectado à internet baseado em Android ou iOS.

É uma ideia muito atraente, mas há algumas dúvidas sobre sua operação que devem ser esclarecidas o quanto antes.

Como funcionará NASA Plus e quql será seu custo em relação à Netflix?

O serviço da NASA Plus terá um aplicativo móvel que permitirá aos usuários visualizar seu conteúdo, no estilo do Amazon Prime Video e similares. Até mesmo uma versão para Roku será adaptada.

Com este projeto, a agência considera que será estabelecida um grande meio para compartilhar o trabalho, conquistas e avanços da Agência Espacial com o público interessado, ao mesmo tempo em que será mantida a divulgação do seu legado para inspirar a próxima geração de exploradores espaciais.

“Transformar nossa presença digital nos ajudará a contar melhor as histórias de como a NASA explora o desconhecido no ar e no espaço, inspirando através do descobrimento e inovando em benefício da humanidade.”

Marc Etkind, administrador associado da Oficina de Comunicações da agência, destaca que este site contará com conteúdo original que servirá como complemento a outros projetos, como o desenvolvimento de uma nova plataforma de aprendizagem online e uma aplicação de Realidade Aumentada, entre outros.

O lançamento do NASA Plus não tem uma data final definida. Mas o que sabemos é que o serviço de streaming será totalmente gratuito e sem publicidade. Isso o torna mais atraente do que o Netflix.