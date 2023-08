Morte do ator do filme ‘Matilda’: veja quais outras estrelas do elenco já faleceram?

A publicação foi acompanhada por algumas palavras que Reubens deixou escritas para o público.

“Aceitem minhas desculpas por não tornar público o que eu venho enfrentando nos últimos seis anos. Sempre senti muito amor e respeito de parte de meus amigos, fãs e simpatizantes. Eu os amei muito a todos e desfrutei fazendo arte para vocês”, escreveu.

Na história de Matilda Wormwood, o falecido ator interpretou Bob, um agente do FBI que investigava o pai da protagonista, Harry Wormwood, interpretado por Danny DeVito.

Paul Reubens no filme 'Matilda' | (© 1996 TriStar Pictures)

Os atores do filme Matilda que faleceram

Além de Paul Reubens, pelo menos mais duas estrelas de Matilda faleceram nos 27 anos desde o lançamento do filme; no entanto, eles sempre estarão no coração dos fãs.

Em homenagem ao falecimento do intérprete de Bob, vamos relembrar aqueles artistas do longa-metragem que se adiantaram a nós no caminho da vida e já não estão mais conosco:

Jean Speegle Howard

A atriz que interpretou a Sra. Phelps nesta bem-sucedida adaptação cinematográfica do romance homônimo do escritor Roald Dahl faleceu em 2 de setembro de 2000 em Burbank, Califórnia.

De acordo com os meios de comunicação, as causas da morte da mãe do diretor Ron Howard e do ator Clint Howard foram "complicações de doenças cardíacas e respiratórias". Ela tinha 73 anos.

Jean Speegle Howard em 'Matilda' | (© 1996 TriStar Pictures)

Marion Dugan

A talentosa estrela que trouxe à vida a inesquecível cozinheira Cookie no filme Matilda nos deixou em 31 de março de 2015 em Sherman Oaks, Califórnia, de acordo com o seu perfil no site IMDb.

A intérprete, cujo personagem no longa-metragem se encarregava de preparar o bolo de chocolate que Bruce Bolaños comeu, morreu de aparentes causas naturais aos 97 anos de idade.

Marion Dugan em 'Matilda' | (© 1996 TriStar Pictures)

