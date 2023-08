Filha de Beyoncé exibe estilo aos seus 6 anos e rouba olhares: veja o preço das suas luxuosas botas

Beyoncé tem uma relação de longa data com Jay-Z, que apesar de seus altos e baixos e até mesmo infidelidades, ela se manteve unida por suas filhas Rumi, bem como por suas irmãs Blue Ivy e Sir.

Blue tem 11 anos de idade e impressionou o mundo com seu talento, dividindo o palco com a cantora e já ganhou até um Grammy por sua colaboração em Brown Skin Muchacha.

Por outro lado, Sir e Rumi são gêmeos e têm 6 anos de idade, o que os mantém constantemente presentes nos compromissos de seus pais, como a recente visita de Madonna à artista, que foi muito comentada nas redes sociais.

Em diamantes e ouro como príncipes, os filhos de Beyoncé e Jay-Z aos 6 e 11 anos tem uma vida luxuosa.

O estilo da filha de Beyoncé com seus 6 anos que todos aplaudem

Este encontro entre divas do pop foi ótimo porque permitiu ver parte da intimidade de ambas, que raramente se pode apreciar publicamente, e que aconteceu depois de um concerto em Nova Jersey da intérprete de Crazy in Love.

Nas postagens compartilhadas, não só Beyoncé está presente, mas também acompanhada por sua filha Rumi, que se tornou o centro das atenções por seu fabuloso visual e botas de US$ 1.200, apesar de sua jovem idade.

Essas botas carregam a assinatura da marca Dior e são um modelo esportivo com estampa da marca em tom prateado. Ela os combinou com uma parte de cima do mesmo tom e mini shorts azuis, mostrando que já é uma verdadeira fashionista.

Por sua vez, Madonna posou acompanhada de seus três rebentos: Stella, Estere e Mercy, mostrando que está plenamente recuperada dos problemas de saúde que a mantiveram à beira da morte há semanas.