Estreia de Fuzuê: 7 personagens que vão arrasar no famoso Beco do Gambá

Fuzuê: Beco do Gambá será um dos lugares mais badalados da novela da Globo Fuzuê: Beco do Gambá será um dos lugares mais badalados da novela da Globo (Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação/Globo)

O Beco do Gambá, no bairro da Lapa, será um dos pontos principais da novela Fuzuê, novela que estreia na segunda-feira (14) na TV Globo. Por lá, muitos personagens passam e contam suas histórias para quem está em casa.

Seu Lampião/Lumière

Fuzuê: Ary Fontoura vive o dono do Beco do Gambá (Divulgação/Globo)

Vivido por Ary Fontoura, ele é um franco-nordestino, que comanda o lugar, que era para ser um cabaret, mas reúne diferentes gerações em busca de divertimento, com noites de karaokê e shows performáticos.

Luna

Fuzuê: Giovana Cordeiro faz a personagem Luna (Divulgação/Globo)

A protagonista de Fuzuê também está no Beco, onde é responsável pela administração e produção dos eventos que acontecem. Ela é o braço direito de Lumière, que é um dos grandes protetores de Maria Navalha e de todos os artistas e funcionários.

Soraya Terremoto

Fuzuê: Heslaine Vieira faz a personagem Soraya (Divulgação/Globo)

Interpretada por Heslaine Vieira, ela é uma visagista profissional e dançarina. Logo na estreia de Fuzuê fica perceptível que ela é uma mulher livre e muito divertida, principalmente quando está com Luna. Soraya também sonha com a fama e uma vida sem boletos atrasados.

Francisco

Fuzuê: Michael Joelsas interpreta Francisco (Divulgação/Globo)

O personagem de Michel Joelsas na novela da TV Globo é um dos filhos do dono da Fuzuê, loja que dá nome a produção inédita, que vai substituir Vai na Fé, na faixa das 19 horas. Ele é a paixão de Soraya, com quem vive um romance divertido.

Bartô

Fuzuê: Bartô é interpretado pelo ator Guil Anacleto (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: “Não sou mais ator”, após polêmicas, Rafael Cardoso teria indicado aposentadoria e se isolado em fazenda

Interpretado pelo ator Guil Anacleto, este é um ator e diretor, que se torna responsável pelas produções artísticas, que fazem sucesso com todo o público. Bartô, também atua como professor de teatro na ONG Rio Alegre e é contra qualquer tipo de preconceito e costuma ser uma figura conciliadora, que luta pelo fervo organizado.

Caíto

Fuzuê: Clayton Nascimento interpreta Caíto (Divulgação/Globo)

O jovem ator, vivido por Clayton Nascimento, é apaixonado por novelas e mora no mesmo apartamento que Soraya. Na trama da Globo, ele é a sensação do Beco do Gambá ao apresentar o show das dragsisters, onde, travestido, ele interpreta as irmãs Ruth e Raquel, que vivem em conflito entre si.

Edgar

Fuzuê: Milton Filho dá vida para Edgar (Divulgação/Globo)

Por fim, Milton Filho interpreta o garçom do Beco, que se sente frustrado porque acha que deveria estar no palco e servindo as mesas. Ele não fala muito, mas sempre está de olho e é uma espécie de informante de Gláucia Corneteira (Zezeh Barbosa), a fofoqueira do bairro de Fátima.

LEIA TAMBÉM: Final de Vai na Fé: Yuri dá resposta certeira sobre casamento com Guiga