Saiba mais sobre a vida amorosa do elenco de ‘Heartstopper’

Nick Nelson e Charlie Spring finalmente estão de volta. A segunda temporada da série juvenil Heartstopper chegou ao Netflix nesta quinta-feira, 3 de agosto, com uma trama carregada de mais romance.

A nova temporada da série de drama e romance adolescente, baseada na Graphic Novel homônima criada por Alice Oseman, segue Nick e Charlie enquanto eles se adaptam à sua nova relação.

Joe Locke e Kit Connor espalham muita química no set da série 'Heartstopper' | (Netflix)

A produção aplaudida por sua representação da comunidade LGBTQIA+ também segue as histórias de Tara e Darcy, Tao e Elle e outros novos personagens que se juntam nesta temporada.

Na vida real, assim como os jovens protagonistas e seus adoráveis amigos nesta trama, alguns dos atores por trás desses personagens também buscam seus próprios romances dos sonhos.

Os casais na vida real do elenco de ‘Heartstopper’

A seguir, vamos mostrar a você tudo o que se sabe sobre a vida amorosa das estrelas desta produção que conseguiu prender os corações dos usuários na plataforma de streaming.

Joe Locke

Apesar de estar associado a seus colegas Kit Connor e Sebastian Croft, o ator de Charlie parece estar solteiro e à procura de um amor, pois ele tem um perfil em um aplicativo de encontros, relatou o The Sun.

Kit Connor

O galã Nick é muito reservado sobre sua vida e sua vida amorosa fora das telas é desconhecida, mas ele desencadeou rumores de romance com Maia Reficco depois de serem flagrados segurando as mãos um do outro no ano passado.

Yasmin Finney

A estrela por trás da Elle está “felizmente” solteira e que não precisa de um homem para se “completar”, declarou em uma entrevista para Elle. Ela também confessou que sai para encontros datas e curte bastante, mas acha isso muito intenso.

William Gao

O artista por trás de Tao não compartilha ou fala sobre sua vida amorosa, então não se sabe se ele está atualmente em uma relação secreta ou simplesmente está esperando pelo amor de sua vida.

Tobie Donovan

O intérprete de Isaac é outro dos integrantes do elenco de Heartstopper que não expõe suas experiências amorosas. No entanto, parece estar aproveitando sua solteirice por enquanto.

Corinna Brown

A artista que dá vida a Tara na bem-sucedida série da Netflix também é reservada com sua intimidade; no entanto, tudo indica que ela se mantém focada em sua carreira e não em questões amorosas.

Olivia Colman

A vencedora do Oscar por trás de Sarah Nelson vive felizmente casada com o escritor Ed Sinclair desde 2001. O casal tem três filhos juntos: Finn, Hall e uma filha cujo nome não foi revelado.

Kizzy Edgell

A intérprete de Darcy é abertamente queer, mas ela prefere manter seus romances longe dos olhos do público e não se sabe se seu coração está ocupado. No Instagram, ela apenas posta fotos de seu trabalho e amigos.

Sebastian Croft

O artista por trás de Ben é reservado com os detalhes de sua vida e supostamente está solteiro. Quanto à sua proximidade com Joe Locke, como mencionado, ambos aparentemente são apenas grandes amigos.

Rhea Norwood

A julgar apenas pelas suas publicações nas redes sociais, a famosa Imogen atualmente teria o coração vazio e a mente focada no próximo passo em sua carreira no meio artístico.

Fisayo Akinade

O ator do Mestre Ajayi é muito reservado em relação à sua vida pessoal, não dá entrevistas falando sobre isso e também não tem redes sociais verificadas, então não se sabe se ele é solteiro ou não.

Jenny Walser

O coração da atriz Tori parece não ter dono atualmente, mas com certeza ela compartilhará com seus seguidores quando a situação mudar, pois ela é aberta para mostrar suas experiências nas redes sociais.

Cormac Hyde-Corrin

A atualidade sentimental do ator e aspirante a diretor que interpreta Harry em Heartstopper é um verdadeiro mistério, mas tudo sugere que ele permanece focado na construção de sua carreira.

Thibault De Montalembert

O ator que interpretou Stephane Nelson nesta segunda parte está apaixonado por sua esposa, a também atriz Hélène Babu, com quem se casou em 2014.

Thibault De Montalembert e sua esposa, Hélène Babu | (Instagram)

Bel Priestley

A intérprete que trouxe à vida Naomi é outra das estrelas da segunda temporada da série Heartstopper que parece estar solteira neste momento e dedicada aos seus projetos.

Ash Self

O ator por trás de Felix também parece estar vivendo a vida ao máximo, livre de compromissos sentimentais e totalmente focado no próximo passo de sua jornada profissional.

Jack Barton

O artista por trás de David não compartilha quase nada sobre sua intimidade nas redes sociais e também não fala sobre suas relações em entrevistas. Portanto, se desconhece se ele tem ou não um amor na vida real.

Leila Khan

A estrela por trás de Sahar estaria solteira, mas acabou de fazer a sua entrada no mundo da atuação na segunda temporada de Heartstopper. Por isso, é pouco o que se sabe sobre ela por enquanto.

Nima Taleghani

O ator de teatro que encarna o Mestre Farouk não compartilha detalhes de sua vida fora dos palcos nas redes sociais, nem declara sobre o assunto, então não se sabe se ele é solteiro ou não.

Chetna Pandya

A atriz treinadora Singh é outra das estrelas de Heartstopper que provavelmente estaria desfrutando da solteirice e do sucesso da série da Netflix neste momento.

Alan Turkington

O galã atrás do Senhor Lange confessou no Twitter estar solteiro após ter terminado seu relacionamento com seu namorado em 2020. Desde então, ele tem guardado os detalhes de sua passagem pelo terreno amoroso.

Bradley Riches

A promissor ator de James está em um relacionamento com um jovem chamado Scott Johnston há alguns anos. Nas redes sociais, ambos têm algumas postagens de seu romance.