‘Não Tem Volta’ teve sua data de estreia anunciada nesta sexta-feira (4), com a promessa de abordar um misto de ação e comédia durante os arcos da produção. No filme, Henrique (Rafael Infante), enfrenta problemas para superar seu término com Gabriela (Manu Gavassi) e resolve contratar uma empresa de assassinos de aluguel para acabar com sua própria vida.

Assim que reencontra o amor de sua vida e reata seu relacionamento, o personagem terá de lidar com as consequências de seu plano inicial por meio de ideias para tentar escapar da morte. No entanto, o contrato não poderá ser quebrado.

O longa da Conspiração, conta com a coprodução da Star Original Productions, distribuição pela Star Distribution e apoio da RioFilme. César Rodrigues é o responsável pela direção e tem roteiro original de Fernando Ceylão.

‘Não Tem Volta’: Manu Gavassi protagoniza comédia de ação nacional com Rafael Infante e já tem data de estreia; confira (Reprodução/Divulgação)

A produção nacional está prevista para estrear exclusivamente nos cinemas em 23 de novembro, sendo estrelado por Manu Gavassi e Rafael Infante. Além da dupla, o filme contará com participações especiais de Diogo Vilela, Betty Gofman e Roberto Bomtempo.

Sinopse oficial

Henrique (Rafael Infante) não consegue superar a separação de Gabriela (Manu Gavassi) e, mesmo 1 ano depois, está tão devastado que não é capaz de se animar com mais nada, nem ninguém.

Para acabar com o sofrimento, ele decide tirar a própria vida, mas como não tem coragem, contrata uma empresa de assassinos de aluguel que tem apenas uma única regra: após a assinatura e o pagamento, a decisão NÃO TEM VOLTA, por conta de um sistema peculiar de segurança de informação que garante o anonimato do executor final.

Porém, após assinar o contrato, Henrique e Gabriela se cruzam ao acaso e ela descobre que quer reatar a relação. Desesperado para descobrir quem será o seu carrasco, Henrique envolve-se em uma trajetória repleta de situações tensas e mirabolantes para se salvar e, finalmente, ficar com a mulher que ama.