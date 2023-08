Meghan Markle e o príncipe Harry estão sendo desprezados em um evento real importante

A família real vai se reunir em Balmoral para marcar o aniversário de um ano da morte da rainha Elizabeth II e, aparentemente, o príncipe Harry e Meghan Markle não fizeram parte da lista de convidados.

De acordo com o The Sun, “os Sussex não foram convidados, apesar de estarem na Europa para os Jogos Invictus um dia após o aniversário”. Fontes também disseram ao jornal britânico que “não houve nenhum contato com eles” da realeza sênior sobre o evento.

Espera-se que praticamente todos os membros seniores da família real estejam presentes na reunião (incluindo o príncipe Andrew e sua esposa Sarah Ferguson), e uma fonte disse ao The Sun que se Meghan e Harry “não estiverem incluídos em nenhum desses planos, eles encontrarão uma maneira de marcar a data significacante à sua maneira”.

Outra fonte disse recentemente à People que o príncipe Harry permanece completamente afastado de sua família e não está falando com seu irmão, o príncipe William. “A situação com seu pai e irmão ainda é muito difícil para ele”, disse a fonte. “Meghan sempre o apoia. Ela costumava ser negativa sobre isso, mas parece que ela meio que seguiu em frente agora”.

A fonte acrescentou que Meghan adotou “uma abordagem muito mais suave sobre a família de Harry” e está ocupada se concentrando em seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet: “Eles mudaram de continente. Eles criaram uma nova vida com seus filhos”. Meghan em particular “só quer se concentrar em seus filhos e em sua vida em Montecito”.

Leia também: