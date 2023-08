Keanu Reeves de sunga na Itália ganha elogios: “mesmo com barriguinha ainda é sexy”

Keanu Reeves é um dos atores mais bem-sucedidos e também admirados do mundo do entretenimento, onde protagonizou filmes como ‘John Wick’, ‘Matrix’ e ‘Point Break’, entre outros.

Aos 58 anos, o ator continua colhendo sucessos e recebendo o carinho de seus fãs, que o admiram não apenas por seu talento, mas também por sua nobreza, carisma e bondade.

E ele é um dos atores mais simples, que sempre tem gestos de amor para seus fãs e colegas, e parece espetacular para sua idade, sem precisar correr atrás de músculos, academias ou recursos estéticos para parecer belo.

Keanu Reeves reaparece das férias na Itália e passeia de barco de banho

Keanu Reeves recentemente reapareceu de férias na Itália sem sua namorada e foi capturado como nunca, simples e sem camisa.

O ator desfrutou de um passeio de barco e até mergulhou no mar, usando um maiô bege, deixando claro que não precisa de músculos para despertar paixões.

"OMG, que lindo e perfeito é Keanu!", "Ele é o namorado que todas queremos, é lindo!", "Uau, nunca tinha visto ele assim com tão pouca roupa, que sexy!", "Até com barriguinha ele é sexy!", "É que ele é tão bonito e divino que não precisa ter quadradinhos!", "Até com barriguinha ele parece sexy e perfeito!", e "Ele sempre tão simples e bonito, eu o amo!", foram algumas das reações nas redes sociais.

Também foi visto dando um passeio de moto e encantou com seu visual de camisa e calça, com seu cabelo longo e sua barba longa na qual seus pelos brancos ficaram visíveis.

Apesar de não ter aparecido com sua namorada Alexandra Grant, sabe-se que eles ainda estão juntos e têm uma relação forte e sólida mesmo com as críticas que ela recebe por sua aparência, e em várias ocasiões ele a defendeu e demonstrou que ela é a mulher da sua vida.