Irmão da princesa Diana revela qual membro da realeza dá os melhores presentes

Reprodução Princesa Diana com seu irmão e seu pai em uma publicação feita por Charles Spencer Foto: @charles.earl.spencer (Instagram)

Mesmo após a trágica morte da princesa Diana, fãs de todo o mundo seguem amando a icônica e marcante realeza. Mas você sabia que o irmão dela, Charles Spencer, já estava ligado à rainha Elizabeth antes mesmo de Lady Di se casar com o até então, príncipe Charles?

Em um novo episódio de seu podcast chamado Rabbit Hole Detectives, Spencer compartilhou detalhes nunca antes ouvidos sobre sua madrinha, a rainha Elizabeth, e sua criação próximo à realeza.

“Estou relutante em dizer isso porque parece uma grande ostentação, mas não tem nada a ver comigo”, começou. “Mas na verdade fui batizado na Abadia de Westminster”, continuou Spencer.

O irmão da princesa Diana explicou que a rainha Elizabeth abriu uma exceção porque ele era seu afilhado… e a Abadia de Westminster ficava a uma curta distância do Palácio de Buckingham. Ele acrescentou: “Não por minha causa ou da minha família, mas porque a rainha teve a gentileza de ser uma das minhas madrinhas e foi conveniente para ela”.

Bem na hora, o co-apresentador do podcast, Richard Coles, questionou algo que com certeza muitos pensariam: “Então, você recebeu um cartão de aniversário da rainha?”.

E, neste momento, o irmão de Lady Di confirmou que a rainha Elizabeth tinha um talento especial para dar presentes significativos: “O melhor presente que já ganhei dela foi quando eu estava no internato, e era um internato bastante difícil”, disse ele. “Ganhei dela um rádio bem pequeno que parecia um livro, para que eu pudesse entrar no meu dormitório e ouvir debaixo do meu travesseiro, a rádio Luxemburgo”.

Spencer disse ainda que a rainha Elizabeth assinou o presente, dizendo: “Para Charles, de sua madrinha Elizabeth R.”.

