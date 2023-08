Imitadora de Shakira não teve o mesmo sucesso que a que a famosa cantora em programa musical: saiu quase humilhada

Em ‘Yo me llamo’, um concurso musical produzido e transmitido pela TV colombiana, as decepções e polêmicas não param. E é que no recente episódio de 1º de agosto, os telespectadores e o júri foram parte de um dos momentos mais tensos do reality show após a participação da imitadora de Shakira.

E foi assim que esta concorrente encantou a todos com a atitude que manteve desde a sua aparição no palco, mas depois de algumas danças que realizou, muito parecidas com as que Shakira faz, os seus avaliadores pediram a ela que, por favor, finalmente cantasse.

Imitadora de Shakira não teve o mesmo êxito que a famosa cantora em um programa musical: saiu quase humilhada Foto: Foto do Canal Caracol no Youtube

Esta foi a faísca da noite, pois uma vez que a garota começou a interpretar a canção ‘Ojos así’ recebeu apenas comentários duros dos jurados, pois sua voz não estava à altura, sempre desafinada e, portanto, teve de se despedir do palco.

A participante que imitou Shakira decepcionou a todos

“Eu tinha tanta esperança em você, mas você me decepcionou”, foi o que a mais rigorosa e polêmica jurada, Amparo Grisales, expressou, não poupando seus comentários, aos quais o público também se juntou, não tendo gostado desta apresentação.

Após o ocorrido, os restantes especialistas concordaram que a sua atitude dava a ela uma possibilidade de um bom espetáculo, o que foi perdido por não ter qualidade vocal suficiente para continuar com a sua apresentação, da qual saiu desorientada, pois ao se despedir, ainda escolheu o caminho errado do palco.

“Ela errou o caminho no oásis”, foi o comentário que a chamada “diva” do júri finalmente a despediu e com o qual pôs um ponto final em uma das muitas decepções que o reality show deixou durante esta temporada, pois parece ter faltado talento aos imitadores.