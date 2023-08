“Eu sempre fui transparente na minha vida”, Ricky Martin deixa claro que foi seu sobrinho quem abusou da confiança

Para Ricky Martin, foi um golpe muito baixo o que recebeu de seu sobrinho Dennis Yadiel Sánchez Martin, que o acusou de assédio e agressão sexual, um assunto que afetou toda a sua família, mãe, pai e irmãos e do qual teve que falar com seus filhos para fazer com que entendessem que tudo “é uma mentira”.

“Eu sempre fui transparente na minha vidas”, afirmou o cantor em uma entrevista com a apresentadora Lourdes Collazos do canal Telemundo Puerto Rico, onde abriu o seu coração para dizer o que sentia sobre essa acusação, além de tocar no tema do seu divórcio com o pintor sueco-sírio, Jwan Yosef.

Da acusação de seu sobrinho, especificou que sua maior preocupação são seus pais e seus filhos. “Minha preocupação é minha mãe, minha preocupação é meu pai que não está em boas condições de saúde, meus filhos que estão expostos a tudo isso, ouvindo mentiras, porque são mentiras”.

Ele disse que com 39 anos de carreira e fama, essas acusações não são estranhas para ele, pois seus irmãos e ele afirmam que Dennis tem problemas de saúde mental e que faz tais acusações com o objetivo de extorquir o artista. “Eu já estou curado do susto”, disse ele.

“O que você quer saber sobre mim? Me pergunte que eu respondo tudo, mas não mentiras, e tenho até que trazer os advogados para me defenderem, porque isso já ultrapassou os limites. Insisto, eu volto ao sofrimento que passa minha mãe, ao sofrimento pelo qual passa meu pai, que passam meus irmãos, pelo qual passam meus filhos, é aí que eu me sinto magoado.”

“Um nova fase da minha vida”

Atualmente, ele está inteiramente dedicado aos seus filhos e à sua carreira que está indo bem. “Enquanto isso, continuo fazendo música, os shows ainda estão sendo vendidos”.

Ele adiantou que tem vários projetos para a televisão. "Estou trazendo duas séries de televisão que são espetaculares, estou rodeado de vencedores do Oscar."

“Tenho 51 anos e sinto que este é uma nova fase da minha vida e que grandes e sólidas coisas estão por vir. E muito amor para todos, para aqueles que me amam e para aqueles que me atacam.”

O divórcio “não é de agora”

O intérprete de La Mordidita, Tu Recuerdo e Livin’ la Vida Loca tocou no assunto do seu divórcio com Jwan Yosef e assegurou que os 6 anos que passou ao lado do artista foram maravilhosos.

"O casamento é lindo, é um símbolo que sela o amor", disse.

“Quando nos casamos no dia seguinte eu tive que viajar, e falei com Jwan e ele me disse: ‘este pedacinho de papel significa muito para mim porque me sinto diferente’ (...) Por isso, no meu ativismo dentro da comunidade LGBTQIA+, todos os países que aprovam o casamento para a comunidade LGBTQIA+ é muito importante para mim porque esse pedaço de papel faz a diferença”.

Ele deixou claro que Jwan e ele ainda serão uma família. “Temos dois filhos que vamos criar juntos”.

“Isso não é de agora, temos planejado essa situação há muito tempo e de forma responsável. Olhamos nos olhos e sorrimos e nos abraçamos”, disse sobre sua agora relação de amizade com seu ex-parceiro.