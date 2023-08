Estreia de Fuzuê: 5 personagens que você não pode perder de vista na novela

Além da história central, a novela Fuzuê também está repleta de outros personagens que movimentam a trama substituta de Vai na Fé, que termina na próxima sexta-feira (14), como aqueles que vivem no Bairro de Fátima, que fica entre a Lapa e Santa Teresa.

Com a estreia na trama na segunda-feira (14), o bairro ganha vida e, é claro, que você deve ficar atento a esses cinco personagens.

Merreca

Fuzuê: Ruan Aguiar e Heslaine Vieira são os intérpretes de Merreca e Soraya (Divulgação/Globo)

Conhecido como o “dono da região”, o personagem de Ruan Aguiar nasceu e foi criado neste bairro, que fica no centro do Rio de Janeiro e é muito boêmio.

Amigo de Luna (Giovana Cordeiro), ele aparece cobrando os aluguéis de quem mora lá e sempre atento a tudo o que acontece na área.

Vaidoso, adora ostentar e é louco por Soraya (Heslaine Vieira), com quem já se relacionou no passado, mas que nunca mais deu bola para ele. Apesar de nutrir um certo respeito e admiração por Maria Navalha (Olivia Araujo), Merreca vai ser uma constante ameaça aos planos de Luna.

Domingos

Fuzuê: Deo Garcez interpreta Domingos (Divulgação/Globo)

Vivido por Deo Garcez, ele é pai de Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges) e dono do Quintal Carioca, bar famoso pelo bolinho de frango.

Uma curiosidade deste personagem é que, mesmo morando no centro do Rio de Janeiro, ele mantém um pequeno sítio nos fundos de casa, com horta e animais.

Glaucia Corneteira

Fuzuê: Zezeh Barbosa é a fofoqueira Gláucia (Divulgação/Globo)

Vivida por Zezeh Barbosa, ela é a fofoqueira do Bairro de Fátima e cria muitos problemas com os vizinhos, inclusive Domingos, por causa da tal fazenda.

Em Fuzuê, Gláucia também faz salgados para vender na praça e considera seu bolinho de tutu a iguaria mais famosa da região, e não o tal bolinho do vizinho caipira.

A corneteira também é contra todos os eventos festivos e tem em Maria Navalha (Olívia Araújo) a sua lendária rival, implicância herdada por Luna.

Barreto e Cecília

Fuzuê: Barreto e Cecília são interpretados por Rogério Brito e Cinnara Leal (Divulgação/Globo)

O personagem de Rogério Brito é o delegado da novela e, é claro, o responsável pelas investigações sobre o sumiço de Maria Navalha. Mas, ele também fica de olho em Marreca para ver se ele está fazendo algo errado no bairro.

O delegado de também está sempre junto de Cecília (Cinnara Leal), uma jornalista independente que acredita no envolvimento dos Montebello na morte dos seus pais e vai fazer de tudo para desmascará-los, o que vai ligá-la também à Luna.

