Terra e Paixão: Esses personagens foram esquecidos por Walcyr Carrasco?

Ao longo das novelas alguns personagens vão se perdendo e Terra e Paixão não foge desta regra. Afinal, como se trata de uma obra aberta, Walcyr Carrasco acaba dando ênfase naqueles que mais chamam a atenção do público.

Nesta lista, há cinco personagens que eram mais vistos no começo da trama, mas com as reviravoltas muitos foram deixados para trás. Confira abaixo quem são!

Iraê

Em Terra e Paixão, ela é filha de Jurece e irmã de Raoni (Divulgação/Globo)

Interpretada por Suyane Moreira, a personagem faz parte do núcleo indigena de Terra e Paixão, mas não aparece muito na TV Globo. Em cenas conhecidas, ela aparece ao lado do pajé Jurerê (Daniel Munduruku). Na novela da TV Globo, ela é filha de Jurece e irmã de Raoni e especialista em ervas

Cacá

Terra e Paixão: Por onde anda Cacá? (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Final de Vai na Fé: Vizinha fofoqueira de Sol terá destino surpreendente

Interpretado por Igor Angelkorte , este cabeleireiro não é muito visto e também não possui grandes passagens. Na novela do horário nobre, ele é um mensageiro de Irene (Gloria Pires).

Mara

Mara, personagem de Renata Gaspar, sumiu de Terra e Paixão (João Miguel Júnior/Globo)

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres Apaixonadas: Raquel será aterrorizada na escola

Interpretada por Renata Gaspar, a personagem salvou a vida de Aline (Barbara Reis) logo nos primeiros capítulos de Terra e Paixão, mas não rendeu muito e seu romance com Menah (Camila Damião) desandou.

Laurita

Sumidinha de Terra e Paixão, Bruna Aiiso garante que destino de sua personagem vai surpreender (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Clássico vai aparecer em novela inédita

Esta personagem está sumida da novela da Globo. Em suas cenas mais conhecidas, ela aparece com Franco (Gil Coelho) e Petra (Debora Ozório), que foi uma de suas clientes mais fiéis.

Elias

Da mesma forma que Mara, Elias também não aparece muito em Terra e Paixão (Reprodução/Globo)

Vivido por Lourinelson Vladmir, tinha uma relação abusiva com Mara (Renata Gaspar), mas a história parece que não andou. Ele também foi o responsável por revelar a Munda (Carol Romano) sobre o suposto romance entre Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo).

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle e o príncipe Harry mostram sinais de “tensão potencial” em meio a rumores de separação