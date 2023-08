Término? Eder Militão e Cássia Lourenço apagam fotos do casal das redes sociais Imagem: reprodução Instagram (@edermilitao)

Parece que o novo relacionamento de Eder Militão com Cássia Lourenço não foi tão duradouro. Nesta sexta-feira (4), internautas perceberam que os dois apagaram as fotos do casal nas redes sociais, contudo, eles continuam se seguindo.

Relembre o relacionamento

O até então suposto casal começou a ser apontado em abril deste ano, após Cássia, de 2 anos, ser vista assistindo um jogo de futebol no estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid, time espanhol que Militão joga.

O namoro finalmente foi assumido em junho, com a nova namorada, que é estudante de moda e influencer, comparecendo ao aniversário de 1 ano de Cecília, filha do jogador com Karoline Lima.

Aparentemente a paixão foi intensa, já que Cássia deixou escapar em um story no Instagram uma tatuagem no pulso escrito ‘Mili’, apelido do atleta.

Mesmo com pouco tempo, a relação passou por uma crise, após Eder Militão aparecer com diversas mulheres em uma casa noturna em Miami (Estados Unidos). Na ocasião a jovem resolveu se afastar das redes sociais.

Contudo, a crise foi rápida. Logo em seguida os dois começaram a ser vistos juntos novamente em clima romântico.

Ex de Thiago Nigro se pronuncia após declarações de Maíra Cardi e recebe o apoio da internet

A troca de farpas entre Maíra Cardi e Camila Ferreira parece estar longe de terminar. Após a coach rebater uma indireta da empresária, que brincou com o nome de seu programa de emagrecimento, foi a vez de Camila responder com uma mensagem que não passou desapercebida pelos internautas.

O clima entre as duas ficou tenso de vez depois que Camila afirmou ter participado do programa “Separa Você” no último ano, fazendo alusão ao programa de emagrecimento de Maíra, “Seca Você”, que foi contratado por Thiago enquanto ele ainda estava em um relacionamento com Camila.

No período que se seguiu ao término do relacionamento entre a empresária e o coach de finanças, diversos boatos de traição foram levantados, já que apenas algumas semanas depois ele e Maíra assumiram um relacionamento.

Com a indireta de Camila, a influenciadora não ficou quieta e afirmou que pela primeira vez falaria “algumas verdades” sobre o assunto. Por meio de um “textão” nos stories de seu Instagram, Maíra expôs valores e possíveis detalhes do relacionamento de seu noivo com a ex-companheira.

Desde ontem minha mente processando uma infinidade de piadas, mas estou exercitando a arte de segurar o ímpeto 😌



O mundo online é imprevisível, né — 👽 (@Camilaaa_F) August 2, 2023

