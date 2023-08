Reprise de Mulheres de Areia: Clássico vai aparecer em novela inédita

A partir de segunda-feira (14), o horário das 19 horas será reservado para Fuzuê, novela que vai substituir Vai na Fé, que está em sua reta final. Mas, a produção inédita também vai ter referências de Mulheres de Areia, clássico que está sendo exibido no Edição Especial.

Na história de Gustavo Reiz, as gêmeas Ruth e Raquel vão ser homenageadas em uma cena que envolve um show de drag queen. A notícia foi revelada pelo autor em uma coletiva de imprensa, onde detalhes foram ditos: “Acho que será interessante visitar essas novelas que cresci vendo, teremos algumas referências mais diretas”.

Fuzuê: Clayton Nascimento interpreta Caíto (Divulgação/Globo)

Segundo adiantou o autor de Fuzuê, as gêmeas de Mulheres de Areia vão aparecer no elenco que faz parte do núcleo do Gambá. Na trama, elas serão representadas por Caíto (Clayton Nascimento), que faz a versão drag das irmãs.

Além delas, as mensagens de Alexandre, da novela clássica A Viagem, que surgem do mundo dos mortos, também será referenciada em Fuzuê: “Tenho uma gratidão enorme em estrear nesta grade. É uma grande emoção”, disse o autor.

Segredo vem à tona e Marcos beija outra mulher

Marcos (Guilherme Fontes) já não acredita que Raquel (Gloria Pires) seja a mulher de sua vida e, nos próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, no Edição Especial, isso fica mais claro depois de uma conversa reveladora.

Reprise de Mulheres de Areia: Marcos conversa com Floriano e descobre mentira de Raquel (Reprodução/Globo)

Na cena, Floriano (Sebastião Vasconcelos) recebe a visita do genro e da filha má e, durante um momento sozinho com o sogro, o protagonista da novela da TV Globo faz um questionamento um pouco diferente sobre o passado da esposa.

Durante a visita, Marcos pergunta se ele já chegou a bater em Raquel e o pescador confessa que sim, mas que foi há muito tempo e que isso aconteceu apenas uma vez. Na cena de Mulheres de Areia, Floriano diz que sua filha estava saindo com um homem casado e não aceitou tal romance.

