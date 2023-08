Reprise de Mulheres Apaixonadas: Raquel será aterrorizada na escola; entenda

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, Marcos (Dan Stulbach) vai aterrorizar Raquel (Helena Ranaldi) em seu ambiente profissional. Revoltado, ele vai até a escola para tirar satisfação e ela fica sem saber o que fazer.

Desesperado, após uma separação, o abusador se mostra apaixonado e faz uma declaração: “Eu te amo. Eu sempre te amei. Durante todo esse tempo que nós ficamos afastados eu não deixei de amar você um segundo”, diz ele, que ouve um grande não dela.

Sem ligar para o ambiente em que estão, ou seja, uma escola, Marcos continua tirando satisfação com a professora: “Você se separou de mim. Veio pro Rio de Janeiro sem me avisar. Nós não tínhamos combinado nada disso”.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Raquel sofre violência doméstica (Reprodução/Globo)

Neste momento, Raquel fala sobre a separação e é interrompida por Marcos: “Não há separação. Nós nos desentendemos como todo casal, mas nós nos amamos . Já esqueceu de todos os momentos que nós passamos juntos?”, questiona o agressor.

Cansada, a professora da reprise de Mulheres Apaixonadas, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, diz que lembra dos bons momentos, mas há algo ainda maior: “Claro que não. Principalmente os momentos que mais me feriram. Principalmente os momentos de violência, de dor”, diz ela.

Barraco mostra que o namoro de Cláudio e Edwiges azedou

O namoro de Cláudio (Erik Marmo) e Edwiges (Carolina Dieckmann) parecia perfeito, mas azedou e, nos próximos capítulos de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, um barraco no aeroporto vai provar que os dois já vivem realidades opostas.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Barraco mostra que namoro de Edwiges e Cláudio azedou (Reprodução/Globo)

Depois de desistir de viajar com o amado, a jovem volta atrás e vai até o aeroporto fazer uma surpresa, mas nem tudo sai como o planejado, já que ela vê algo que não gosta e arma uma confusão no saguão da companhia aérea. Na cena, Edwiges encontra o amado ao lado de Gracinha (Carol Castro), que também terá optado em ir com o loiro e fica furiosa: “Não vai me dizer que ela vai com você?”, preciosa a jovem, tomada pelo ciúmes.

Muito tranquilo, Cláudio pede um beijo antes de mais nada, mas ela não para de criticar e a personagem de Carol Castro entra em cena ao afirmar que não quer nenhum tipo de problema: “Ela vai comigo para São Paulo sim. Ela vai me fazer companhia porque você não quis vir comigo e é só isso”, diz o jovem.

