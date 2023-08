Marcella Maia entrou para o OnlyFans com um retorno positivo. Após ter um vídeo íntimo publicado sem seu consentimento nas redes sociais, o que se configura como crime virtual, a ex-atriz resolveu entrar para a plataforma de produção de conteúdo adulto e rapidamente faturou uma alta quantia.

Na primeira publicação, Marcella mostrou o resultado de uma tatuagem íntima. De acordo com ela, em menos de 24 horas a meta de 20 mil dólares, cerca de 97 mil reais na cotação atual, foi ultrapassada.

OnlyFans: Este foi o valor que ex-atriz Marcella Maia faturou em menos de 1 hora após publicar tatuagem íntima Imagem: reprodução Instagram (@mmaia)

“Eu tô em choque, ganhei mais de 20 mil dólares em menos de 1 hora. Matando curiosidade. Isso é só o começo”, escreveu a artista, que interpretou a ‘Morte’ em ‘Quanto Mais Vida Melhor’, da Rede Globo.

LEIA TAMBÉM: Larissa Manoela revela estar ‘em paz’, mas não evita críticas dos seguidores

Após se presentear com carrão de luxo, Andressa Urach fala das noites agitadas de trabalho: “Mega assada”

A modelo Andressa Urach continua colhendo frutos de sua volta ao entretenimento adulto. Após liderar o ranking da plataforma Privacy, uma semana após o lançamento, ela celebrou e resolveu se dar um presente: um carrão de luxo, blindado, que vale mais de R$ 180 mil. Mas ela destacou também que tem trabalhado muito na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, e afirmou estar “mega assada”.

“Trabalhei bastante ontem e hoje e estou mega assada. Passei por várias experiências bem legais. Muito, muito bom”, revelou ela, em postagens nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira (4).

A modelo continuou falando sobre as noites agitadas na boate. “Hoje passei pela experiência de ficar com um cliente, um gato, que tinha um piercing lá naquela parte masculina. Nunca tinha pegado um homem com piercing lá e achei bem legal. Diferente. Dá um pouquinho de medo, assim, porque está ali e é diferente. Mas foi bem legal, muito bom”, disse.

“Fiz uma festinha também, com uma amiga e mais dois clientes, uns queridos. Tudo de bom e muito prazer”, contou ela, encerrando as postagens dizendo que estava com muito sono e iria dormir.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Fãs ficam chocados ao ver Sheila Carvalho falando sobre casamento com Tony Salles

⋅ Término? Eder Militão e Cássia Lourenço apagam fotos do casal das redes sociais

⋅ Ex de Thiago Nigro se pronuncia após declarações de Maíra Cardi e recebe o apoio da internet