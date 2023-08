O novo spoiler de Diego Martins vai surpreender os fãs de Terra e Paixão

Diego Martins voltou a mostrar os bastidores da novela Terra e Paixão no Instagram. Desta vez, o ator apareceu bem vestido e revelou para os seus seguidores que estava dentro de uma igreja, dando o spoiler de que um casamento vai acontecer em breve na trama de Walcyr Carrasco.

Brincando com os filtros da rede social, o artista filmou parte da produção e aproveitou para dar um apelido para o local: “A gente tá gravando aqui na igreja multiuso da Globo”, disse Diego, que estava com uma cara de caricatura.

Ator Diego Martins brinca com filtro do Instagram durante as gravações de Terra e Paixão (Reprodução/Instagram)

Empolgado, o famoso disse que a direção estava pedindo para todos ficarem quietos, mas nem tudo ocorreu como o planejado: “É importante reforçar que o silêncio é importante. A galera pedindo silêncio e o Amauri cantando Abba, é difícil”, reformou ele, que também faz uma drag queen nas redes.

A atriz Debora Ozório, que interpreta Petra La Selva, e Rainer Cadete, que vive o farsante Luigi San Marco, também aparecem ao fundo do vídeo, que foi publicado nos Stories de Diego Martins.

Quem também está com uma roupa formal é o ator Amaury Lorenzo, que dá vida ao personagem Ramiro, que para a surpresa de zero telespectadores está sentado ao lado de Kelvin, que é interpretado por Diego.

Diego Martins mostra os bastidores de Terra e Paixão (Reprodução/Instagram)

Ramiro não segura e deixa ciúmes dominar relacionamento

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Kelvin e Ramiro terão uma pequena discussão por causa do ciúmes do capataz. Na cena, o garçom do bar de Nova Primavera faz planos de casamento com o funcionário de Antônio (Tony Ramos), mas ele desvia.

Fugindo da conversa, o capanga muda de assunto e critica a ideia de Kelvin fazer aulas de krav magá, já que o garçom afirma que está todo dolorido por causa da luta: “Vai devagar, eu caí muitas vezes e não fui feita pras artes marciais. Um dos machões da aula me quebrou todo”, diz o personagem de Diego Martins.

Terra e Paixão: Diego Martins e Maicon Rodrigues aparecem em "igreja multiuso" da Globo (Reprodução/Instagram)

Tal história faz Ramiro perder a cabeça e questionar se o quase namorado foi apertado por outro homem. “Apertou?”, pergunta o capataz, que escuta uma confirmação: “Sim, um aperto bem forte”, provoca o garçom.

No final, Ramiro diz que não gostou da resposta, deixando claro que tem ciúmes de Kelvin: “Ciúme de homem? Eu nunca vou ter porque sou macho. Me respeita”, desconversa o capanga de Terra e Paixão.

