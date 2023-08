Manuscrito de ‘Bohemian Rhapsody’ é colocado em leilão por ex de Freddie Mercury por mais de R$ 7 milhões Imagem: Mundo Positivo (Dave Hogan/Getty Images)

Mary Austin causou polêmica após colocar em leilão o manuscrito ‘Bohemian Rhapsody’, um dos maiores sucessos do Queen.

A mulher, que namorou com Freddie Mercury, falecido em 1991, pediu 1,2 milhão de libras pela peça, cerca de 7,4 milhões de reais na cotação atual.

Segundo o site Monet, além do manuscrito, outros 1,5 mil objetos do artista foram colocados à venda nesta sexta-feira (4) na Sotheby ‘s, tradicional casa de leilões. As peças podem receber lances até 11 de setembro.

A polêmica que envolve o manuscrito acontece pelo fato do objeto já ter sido alvo de disputa judicial entre Mary Austin e o músico Jim Hutton, que também foi namorado de Freddie e faleceu em 2010.

De acordo com o texto, o vocalista do Queen deixou seus bens para a ex namorada. Contudo, Jim escreveu em sua autobiografia, lançada em 1994, que Mercury havia prometido deixar o manuscrito para ele.

O cantor namorou com Mary entre 1970 e 1976 e com Hutton entre 1985 e 1991, quando morreu.

“Alguns dos meus pertences continuam em Garden Lodge [casa de Mercury]. Eu esqueci algumas coisas, como o manuscrito de ‘Bohemian Rhapsody’, que o Freddie tirou dos arquivos dele para mim cerca de um ano antes de morrer”, escreveu Hutton no livro.

A ex-namorada não se pronunciou sobre. O relacionamento entre ela e Mercury chegou ao fim após o cantor revelar ser homossexual. Contudo, eles seguiram a amizade.

‘Love of My Life’, ou ‘Amor da Minha Vida’, um dos maiores hits da banda, é dedicado a ela.

Curiosidade sobre o filme Bohemian Rhapsody

Em 2018 foi lançado um filme homônimo à música Bohemian Rhapsody, com Freddie Mercury sendo interpretado por Rami Malek e Austin por Lucy Boyton.

Os dois começaram um relacionamento nas gravações e seguem juntos até hoje.

