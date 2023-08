Larissa Manoela revela estar ‘em paz’, mas não evita críticas dos seguidores

Em meio a polêmicas sobre o rompimento com seus pais, Larissa Manoela decidiu tirar férias para relaxar. Acompanhada do noivo, André Luiz Frambach, a atriz e empresária curtiu um passeio pelo litoral do Rio de Janeiro e compartilhou as imagens em suas redes sociais.

Entre imagens e alto mar e poses para foto na areia, Larissa postou breves declarações ao noivo e exaltou a beleza do local. Em determinado momento, ela publicou uma imagem com a legenda “Essa paz”.

No entanto, alguns seguidores não pouparam críticas à atriz e decidiram defender os pais de Larissa, que recentemente publicaram uma carta aberta junto ao programa Fofocalizando no SBT.

Na carta, Silvana e Gilberto afirmaram que a relação entre os três está abalada devido a inverdades.

“Por mais que tentem no separar hoje com injurias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação”.

Alvo de críticas

Apesar de ter tirado um momento para curtir as férias e relaxar, Larissa Manoela continua sendo alvo de críticas em suas redes sociais.

Desde que a carta aberta de seus pais foi divulgada, a atriz vem recebendo uma série de comentários dos seguidores a criticando por sua postura diante do ocorrido. Entre diversos comentários, sobrou até para o noivo da atriz.

“Um homem de verdade não coloca a filha contra os pais. Você vai se arrepender”, comentou um seguidor, ao que outro completou: “Pai e mãe erra por amar, namorado ou namorada ama até ter raiva. E ex pai e mãe não te. Agora ex-namorado tá cheio por aí. Mãe e pai não merecem ser desprezados por ninguém”.

Outros seguidores saíram em defesa da atriz: “Quando ela diz não estar bem financeiramente acredito que seja por ter trabalhado ‘toda sua infância’ para chegar na hora de assumir os seus bens e descobrir que ‘não tem a quantidade que deveria ter’”.

“Você nem imagina a pessoa incrível que você é! Não apenas por correr atrás dos seus sonhos, mas porque enfrenta tudo que sente para ir atrás daquilo que acredita”, finalizou outra.

