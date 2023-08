Fonte revela porque Meghan Markle e o príncipe Harry se afastaram de eventos de celebridades

Meghan Markle não está mais focada em todo o drama envolvendo sua vida e a da família do seu marido, o príncipe Harry. Uma fonte disse à People que a duquesa de Sussex adotou uma “abordagem muito mais suave sobre a família de Harry” e está ocupada se concentrando em seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

No entanto, o príncipe Harry permanece completamente afastado do rei Charles e do príncipe William e não fala mais com o irmão. “A situação com seu pai e irmão ainda é muito difícil para ele”, explica a fonte. “Meghan sempre o apoia. Ela costumava ser negativa sobre isso. Parece que ela meio que seguiu em frente agora”, continuou.

Outro informante acrescentou: “Eles mudaram de continente. Eles criaram uma nova vida com seus filhos.”, por isso, Meghan, em particular “só quer se concentrar em seus filhos e em sua vida em Montecito”.

As fontes também disseram que o casal é “muito unido quando se trata de valores familiares e como criar seus filhos” e são “ambos ótimos pais. Seus filhos são o mundo deles”.

Aparentemente, o “objetivo” de Harry e Meghan é que Archie e Lilibet “tenham uma vida normal tanto quanto possível”, e que sua infância seja “muito baseada em brincadeiras” com “várias áreas de lazer, incluindo uma academia de escalada em sua propriedade”.

Sobre o motivo de eles não terem sido vistos em eventos de celebridades ultimamente, um amigo do casal disse à People: “Eles não gostam de grandes eventos. Eles preferem grupos menores em casa, karaokê, esse tipo de coisa. Harry é o tipo de pessoa que toma uma cerveja e que gosta de comer bife e batatas. Eles são brincalhões e sedutores quando estão saindo”.

