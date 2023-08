Final de Vai na Fé: Vizinha fofoqueira de Sol terá destino surpreendente

No final de Vai na Fé, Dona Neide paga por todas as fofocas que fez (Reprodução/Globo)

Nos últimos capítulos de Vai na Fé, dona Neide (Neyde Braga) vai descobrir algo que não vai gostar envolvendo Sol (Sheron Menezzes) e Bruna (Carla Cristina Cardoso). Depois de defender Theo (Emílio Dantas) no tribunal apenas para prejudicar a protagonista, ela ficará horrorizada ao perceber que elas são melhores amigas.

Em cenas futuras, da novela que termina na sexta-feira (11), Bruna vai se acertar com Joel (Waldo Piano) e a notícia chega aos ouvidos da personagem de Neyde Braga, que fica chocada com a revelação, que vem acompanhada pelo fim do relacionamento com Jairo (Lucas Oradovisch).

Final de Vai na Fé: Fofoqueira, dona Neide ouve a história que não desejava (Reprodução/Globo)

Tal notícia vai causar uma grande confusão na família, mas a mãe de Kate (Clara Moneke) não fica calada e diz que Neide não vai se intrometer e atrapalhar sua vida, fazendo a fofoqueira pagar por tudo que falou durante os capítulos de Vai na Fé.

Mãe de Kate terá destino surpreendente

O destino de Bruna (Carla Cristina Cardoso) em Vai na Fé será inesperado para muitos fãs da novela da TV Globo. Nos próximos capítulos, a mãe de Kate (Clara Moneke) fica famosa e ganha muito dinheiro.

Final de Vai na Fé: Bruna (Carla Cristina) fica rica vendendo quentinhas (Estevam Avellar/Globo)

Com seu jeito direto e também leve, a vendedora vai agradar muito o público e suas quentinhas acabam virando uma febre e, com isso, ela fecha um contrato importante para a venda de comida.

Mesmo sozinha, já que Sol (Sheron Menezzes) embarcou no sonho de viver da dança e da música, a personagem de Cristina Cardoso em Vai na Fé encara o desafio e ganha muito dinheiro e consegue mudar de vida. Na novela ela se transforma na maior vendedora de quentinhas de Piedade.

