Fãs ficam chocados ao ver Sheila Carvalho falando sobre casamento com Tony Salles

A dançarina Sheila Carvalho, que fez parte do grupo É o Tchan, movimentou o Encontro, desta sexta-feira (04), e também as redes sociais. Mas, não foi a entrevista com Patrícia Poeta que chamou atenção dos fãs na web.

Enquanto a famosa falava sobre o seu casamento com Tony Salles, com quem está junto há 22 anos, alguns usuários do Twitter ficaram chocados com a mudança do rosto da dançarina: “Meu Deus! O que a Sheila Carvalho fez na cara? Em choque!”.

No Encontro, Sheila Carvalho e Tony Salles falam sobre os 22 anos juntos (Reprodução/Globo)

Um segundo disse que a dançarina do É o Tchan sempre foi uma mulher linda: “Sempre foi bonita e foi mexer e estragou”. Já um terceiro afirmou que não está reconhecendo o rosto dela e brincou que isso não era da conta dele.

O rosto de Sheila Carvalho deixou os fãs chocados

Ao longo da conversa com Patrícia Poeta, a morena do É o Tchan continuou sendo alvo de críticas no Twitter. Em um comentário, um admirador disse que ela estava “ficando com a cara da Gracyanne Barbosa”, esposa do cantor Belo.

LEIA TAMBÉM: O novo spoiler de Diego Martins vai surpreender os fãs de Terra e Paixão

Acho que todo mundo, dentro dos limites e responsabilidades, pode fazer o que quiser com o corpo. Mas, gente... A Sheila era tão bonita... O que tá acontecendo com as pessoas? #Encontro — Isis D. 🦁 (@Srta_ID) August 4, 2023

Há quem aproveitou o Encontro ao vivo para dar um conselho para a convidada, que estava ao lado do marido, o cantor Tony Salles: “Excesso de procedimentos estéticos e seus efeitos contrários”. Já outro perfil do Twitter destacou que “boca grande combina só com mulheres negras...desculpa!”.

Patrícia Poeta revela detalhe sobre as manhãs na Globo

A apresentadora do Encontro fez a linha sincerona e revelou que não está sempre arrumada e com os looks que usa para apresentar o programa da TV Globo: “Quando eu chego aqui na TV, eu não quero nem me ver no espelho. Eu só me arrumo para ver vocês”, disse ela.

Na ocasião, Patrícia também comentava sobre o depoimento de uma estudante que viralizou nas redes sociais ao falar que ela só se arruma para ir à escola em dois momentos, o começo e o fim do semestre.

No Encontro, Patrícia Poeta diz que toda produção é para o público (Reprodução/Globo)

Mas, a fala de Patrícia Poeta não chocou quem acompanha a sua rotina no Instagram. Em vários Stories, a famosa compartilha os bastidores da Globo, onde ela passeia de roupão e com uma xícara com café.

Sem receio, a contratada da TV Globo também já apareceu com máscaras usadas para melhorar a respiração, já que as mudanças do clima em São Paulo, onde o Encontro é gravado, não ajudam a voz de Patrícia, que já chegou a comandar o matinal praticamente sem voz.

LEIA TAMBÉM: Após se presentear com carrão de luxo, Andressa Urach fala das noites agitadas de trabalho: “Mega assada”