Falas chocantes na TV fazem Xuxa Meneghel flertar com o cancelamento virtual

Relacionamento de Xuxa e Marlene Mattos fica exposto e famosa flerta com o cancelamento virtual (Reprodução/Globoplay)

Os embates entre Xuxa Meneghel e Marlene Mattos, sua antiga empresária, funcionam como motor para o documentário inédito sobre a vida pessoal e profissional da famosa, que foi um dos medalhões da TV Globo por muitos anos.

Desta vez, elas voltaram a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter, mas a mãe de Sasha parece que flertou com o cancelamento virtual, após o episódio desta quinta-feira (03), que abordou o relacionamento da apresentadora infantil e a “toda poderosa” da emissora, naquela época.

Entre certo ou errado na história da Xuxa e Marlene Mattos, vocês precisam se lembrar que era TV anos 80. Não estamos falando de 2023. O comportamento das pessoas era diferente, o humor, os textos, os objetivos. Era assim e hoje não é mais (acho). Move on pic.twitter.com/SYFpgwUotu — Rafael de Almeida (@rafaeldealmeida) August 4, 2023

Na rede social, quem acompanhou as falas sobre o relacionamento de Xuxa e Marlene nos anos 1980, levadas ao ar no quarto episódio de Xuxa, o Documentário, não se espantou quando a empresária afirmou que elas eram um casal, mas sem a parte do sexo.

Mas, nem tudo ocorreu bem quando a apresentadora do extinto Xou da Xuxa afirmou que ninguém poderia chegar perto dela: “Teve um momento que eu falei: ‘Quer? Não quer. Então deixa outra pessoa pegar’”, disse Xuxa, revelando que todos acham que elas tinham um relacionamento amoroso.

Começando a achar que a Blogueirinha é um alter-ego da Marlene Mattos pic.twitter.com/VFcKFc7tJ9 — chernobinho (@calvoolegal) August 4, 2023

Depois de alguns confrontos, alguns fãs que acompanharam o documentário acabaram por criticar a postura da rainha dos baixinhos: “A Xuxa condena Marlene Mattos por sufocá-la , mas ela faz o mesmo com sua cachorrinha Doralice. Ela não tira a bichinha do colo”.

Um outro perfil disse que não tinha medo em defender a ex-empresária da apresentadora: “Podem me cancelar no Twitter. Mas, eu achei a Marlene Mattos muito carismática. Ela parece aquelas professoras brutas, mas que depois você lembra e entende porque fizeram do jeito que fizeram”.

assistir o 4º ep hoje jurando que iria tá aqui detonando a marlene mattos, e eu achei ela tão sincerona. óbvio que ela teve falas e atitudes erradas, mas olhando todo o contexto da época e o machismo na tv nos anos 80/90. #XuxaODocumentário — pedrin. 🐈‍⬛ (@phcalado1) August 4, 2023

Já um terceiro relatou que sempre foi time Xuxa, mas o documentário do Globoplay está mostrando um outro lado da história e que agora ele está mais do lado de Marlene Mattos e Adriane Galisteu, que também foi um dos assuntos de Xuxa, o Documentário.

Há também quem usou as redes sociais para afirmar que nem sempre dá para defender Xuxa e que ela deve, no mínimo, um pouco de consideração por tudo que Marlene fez por ela ao longo dos anos: “Todos erram e a Xuxa deve praticamente tudo a ela”, escreveu o anônimo.

Ao mesmo tempo que é assustador, também é fascinante e muito engraçado ver uma pessoa que está cagando para cancelamento falar o que pensa de verdade. Fiquei revoltada, ri e me emocionei com a Marlene Mattos. Quando ela pergunta da Sasha você sente que ali tem amor e carinho. https://t.co/THaBrBGvhf — La película da má (@lapeliculadama) August 4, 2023

