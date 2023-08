[EXCLUSIVA]: Carolina Munhóz e Raphael Draccon, escritores brasileiros, falam sobre produção de primeira HQ para a Marvel

Carolina Munhóz e Raphael Draccon integraram recentemente à equipe de roteiristas da Marvel Comics, contando com sua primeira produção de HQ a ser lançada no dia 16 de agosto nas lojas dos EUA. A dupla, que também é conhecida pela criação de ‘Cidade Invisível’ e ‘O Escolhido’, da Netflix, foram os responsáveis pela narrativa de Gambit e Vampira para o projeto Marvel’s Voices: X-Men #1.

Em conversa com o Metro World News, os roteiristas explicaram do que se trata o projeto no qual foram integrados.

“É uma antologia com talentos de toda indústria para comemorar os 60 anos dos X-Men. É uma edição para apresentar esses personagens tão amados com uma nova perspectiva e celebrar tudo que eles representam, do diferente à diversidade”, declararam.

A história da dupla de super-heróis contará com romance e caos, após Gambit e Vampira roubarem a Guilda dos Ladrões.

Leia a entrevista completa

Como surgiu esse acordo para integrar a equipe de roteiristas da Marvel Comics?

Após nosso primeiro trabalho com a DC Comics na antologia Harley Quinn Romances, em que reintroduzimos Fire & Ice no universo de quadrinhos atual, da DC, nós assinamos representação na área de comics com o lendário Joe Prado. Joe conversou com a Marvel, que leu, adorou nossa história da Fire & Ice, e nos convidou para participar dessa antologia dos X-Men.

Como tem sido trabalhar com dois personagens de tamanha proporção como Rogue e Gambit no universo dos X-Men?

É um sonho de infância. Na verdade, já foi um tanto surreal receber o e-mail da Marvel perguntando quais X-Men nós gostaríamos de trabalhar. A resposta foi imediata: Gambit e Vampira. Seja nos quadrinhos, seja na animação clássica das manhãs dos anos 90, eles sempre foram nossos favoritos.

Rogue e Gambit, embora sejam mutantes heróis, contarão com um certo aspecto de rebeldia no desenvolvimento da trama?

Da parte de Gambit, principalmente. Ele é originalmente um membro da Guilda dos Ladrões, e a história é sobre ele se reconectar com esse passado, enquanto Vampira acha apenas que está indo em um date! Você já pode imaginar o que acontece.

MAS... você com certeza não vai prever o final!

Como o relacionamento dos personagens foi trabalhado?

Gambit é expansivo, falastrão, mestre das artes marciais e frases de efeito. Vampira é mais uma força da natureza, a razão da dupla, um caminhão superpoderoso acostumada a conter as próprias emoções para que nada saia do controle.

Quando você coloca personagens tão bem definidos de frente um pro outro, é só você direcionar a trama que o resto vai sozinho. Além disso, eu me vestia de Gambit na adolescência e e sou treinado em artes marciais desde os 06 anos - tanto que coreografei a luta do Gambit na história - e Carol tem uma personalidade um tanto parecida com a da Vampira! Então foi bem orgânico.

Qual o maior desafio encontrado no processo?

Na verdade, o processo foi bem mais tranquilo do que a gente imaginou que seria. A Marvel é bem colaborativa e nos deu total espaço e poucas anotações. Até mesmo os diálogos em inglês não tiveram problemas, e a única alteração de uma fala do Gambit foi por um ajuste de tom.

Se formos procurar um desafio, a única coisa que vem à mente talvez seja o fato de que a história teve que passar posteriormente pelo editor da atual revista da dupla, que queria garantir que os personagens mantivessem uma continuidade com a série atual deles.

Além de autores de livros, ambos passaram por roteiros audiovisuais e agora estão no universo dos quadrinhos. Haja vista a diferença do processo criativo, qual foi o impacto entre as transições?

A grande diferença de escrever um roteiro audiovisual e um de quadrinhos, é que no quadrinhos além de roteirista, você também é diretor. E não precisa pensar em orçamento, o que é libertador! Se a gente quiser criar uma invasão alienígena e destruir uma cidade inteira, irá custar a mesma coisa de fazer uma cena romântica de dois personagens na frente de um lago. E assim como no audiovisual, é um trabalho coletivo.

Quando se faz o roteiro de um filme ou série, a equipe de produção, direção e atuação sempre vai trazer algo novo em relação ao que foi escrito. No quadrinho, a experiência é a mesma. O desenhista e arte-finalista entregam sempre algo novo, então vem o colorista, que dá uma vida diferente, e daí vem o letrista, que coloca os balões e dá um terceiro impacto. É maravilhoso fazer parte disso.

De onde surgiu a brincadeira de se considerarem X-Men devido a posse do Green Card como ‘Alienígenas com Habilidades Extraordinárias’?

Isso foi quando nosso advogado de imigração nos chamou assim pela primeira vez para nos comunicar que tínhamos sido considerados “Alienígenas com Habilidades Extraordinárias” pelo Governo dos EUA no dia 4 de julho!

Diz se isso não é a verdadeira definição de X-Men? Imigrantes, diferentes, descobrindo uma nova família entre amigos que vivem e experimentam aquela mesma realidade, e diferenciada por uma habilidade extraordinária que apenas você tem e precisa provar e se provar o tempo inteiro. Esse é o coração das histórias que crescemos consumindo dos mutantes.