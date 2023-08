Empresário de Kevin O Chris detona Dennis DJ após remix de ‘Tá Ok’: ‘você não é nada no funk’

Reprodução Kevin O Chris e Dennis DJ no clipe de 'Tá OK' (Youtube)

Dudu Traineiras, o empresário do funkeiro Kevin O Chris gravou um vídeo expondo Dennis DJ e chamando o artista de safado. Tudo começou após o sucesso da música Tá OK, que conta com a colaboração do Dj, mas que foi escrita e idealizada por Kevin O Cris.

Dudu Traineiras resolveu gravar o vídeo após o lançamento da música ‘Tá Ok Remix’, feitapelo Dennis DJ. Segundo Dudu, o DJ ofuscou Kevin, já que o clipe conta apenas em três takes de três segundos cada.

🚨VEJA: Após Kevin O Chris ser ofuscado no remix de “TÁ OK”, o empresário do funkeiro apareceu nos stories detonando Dennis DJ: “Você é um safado”.



“Dennis, você não é bravo, você é um safado, isso que tu é. Porque essa p*rra da música Tá Ok foi o Kevin que escreveu ela, do começo até o final. Tu não tem um pingo na letra, tá?”, Dudu disse em seus stories do seu Instagram. “Agora vem ofuscar o moleque na p*rra de um remix, tomar a música do moleque. Tu dá sorte é que falou direto com ele, senão essa música nem ia existir. Aliás, nenhuma contigo, tá?”, continuou.

O empresário ainda afirmou que Dennis não é “nada’ no cenário do funk. “Porque você não é nada no funk, você é na fama. Você não representa o funkeiro, você representa a fama. Quem tem mais, quem pode te jogar lá pra cima. Você é um safado, isso que tu é. E vou cair todas, remix, a outra”.

Dudu finalizou o vídeo reforçando que está engasgado com o DJ há anos: “Você é safado, rapá. Já estou engasgado contigo há anos, porque eu luto pelo funk e você não luta, você não ajuda ninguém do zero”.

Com a música ‘Tá OK’, Kevin O Chris, de 25 anos, alcançou a marca de dois bilhões de plays no Spotify, sendo o primeiro funkeiro preto a alcançar, além de entrar para o TOP50 músicas mais ouvidas no Brasil.

