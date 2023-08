A atriz Carolina Dieckmann surpreendeu ao revelar, no programa Mais Você da TV Globo, que ela e a cantora Preta Gil nem sempre foram amigas.

Assim que se conheceram, elas não gostavam uma da outra por sentirem ciúme de outra parceira em comum que tinham: Ivete Sangalo. Apesar disso, hoje são melhores amigas.

Atriz da Globo admite que ‘odiava’ Preta Gil antes de virarem amigas: ‘Implicância’

No programa, ela disse: “A Preta é amiga da Ivete, e eu acho que a gente tinha um pouco de ciúme, de implicância, quando ela tava junto da outra. Mas a Ivete armou um encontro sem a gente saber, e a gente se apaixonou à segunda vista.”

“Ela é muito cativante, a gente se encontra em um lugar muito sincero. A nossa amizade é muito sincera, muito pura”.

“Amor da minha vida, não tenho palavras pra descrever o que eu sinto por você. Sem dúvida nenhuma, você é um presente de Deus na minha vida”,

“Nossa amizade é baseada em afeto, amor, verdade… Ter você na vida é algo mágico”, declarou Preta. Ainda acrescentou: “Ter você nesses últimos oito meses de luta é um acalanto”,

“Isso é único, eu te amo infinitamente. Já vou ficar com saudade da doutora Lumiar. Eu comecei meu tratamento de quimioterapia no dia em que a novela estreou, e eu continuo ‘indo na fé’ com você do meu lado”, completou.

