Após se presentear com carrão de luxo, Andressa Urach fala das noites agitadas de trabalho: “Mega assada”

A modelo Andressa Urach continua colhendo frutos de sua volta ao entretenimento adulto. Após liderar o ranking da plataforma Privacy, uma semana após o lançamento, ela celebrou e resolveu se dar um presente: um carrão de luxo, blindado, que vale mais de R$ 180 mil. Mas ela destacou também que tem trabalhado muito na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, e afirmou estar “mega assada”.

“Trabalhei bastante ontem e hoje e estou mega assada. Passei por várias experiências bem legais. Muito, muito bom”, revelou ela, em postagens nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira (4).

A modelo continuou falando sobre as noites agitadas na boate. “Hoje passei pela experiência de ficar com um cliente, um gato, que tinha um piercing lá naquela parte masculina. Nunca tinha pegado um homem com piercing lá e achei bem legal. Diferente. Dá um pouquinho de medo, assim, porque está ali e é diferente. Mas foi bem legal, muito bom”, disse.

“Fiz uma festinha também, com uma amiga e mais dois clientes, uns queridos. Tudo de bom e muito prazer”, contou ela, encerrando as postagens dizendo que estava com muito sono e iria dormir.

Carrão de luxo

A ex-miss Bumbum comprou um Jeep Compass zero km e fez questão de mostrar o veículo para os seus seguidores, na quinta-feira (3).

“Todo trabalhador é digno do resultado do seu trabalho!!! Em 15 dias sou a campeã em vendas no @sejaprivacy, hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz!!! Obrigada a todos os seguidores que me acompanham e torcem pelo meu sucesso”, escreveu ela na postagem.

Nos comentários, alguns fãs comemoraram as conquistas da loira e disseram que ela vai recuperar todo o dinheiro que “perdeu” em doações feitas à Igreja Universal. Após uma disputa judicial, a modelo abriu mão do processo.

“Parabéns, vc vai recuperar tudo que perdeu”, escreveu uma fã. “Merecedora!! Os que julgam não tem 1 alfinete no bolso. Enquanto isso independente do trabalho você sempre correndo atrás dos seus sonhos!”, destacou outro seguidor.

“Se as pessoas cuidassem da própria vida o mundo seria um lugar melhor, ela não está cometendo nenhum crime. Andressa, seja feliz da forma que achar melhor, te desejo muito sucesso”, disse outro fã.

Andressa Urach após volta ao entretenimento adulto (Reprodução/Instagram)

