A cena pós-créditos de Barbie que foi cortada e onde aparecia uma estrela com uma divertida participação especial

Barbie, o filme que arrasou nas bilheterias desde o seu lançamento em julho, deixou os fãs com uma grande surpresa: uma cena pós-créditos que nunca foi exibida nos cinemas. O filme, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, foi um grande sucesso, se tornando uma das maiores bilheterias do ano e deixando sua marca na história da Warner Bros. Discovery.

O filme acompanha a aventura da icônica boneca em uma jornada de autodescoberta após enfrentar uma crise existencial. Com uma narrativa excepcional por parte da veterana atriz Helen Mirren, Barbie conquistou o público de todas as idades e tem dado o que falar nas redes.

É revelada a cena pós-créditos de Barbie e os fãs enlouquecem

Embora o filme não inclua uma cena pós-créditos, havia sido planejada uma sequência especial que, infelizmente, não chegou ao corte final. Segundo foi revelado através de redes sociais e declarações da equipe de produção, essa cena apresentaria um emocionante participação especial que teria sido um presente para os espectadores.

Em uma foto compartilhada pelo dançarino Tom Clark, que participou do filme, é possível apreciar a cena que estava destinada a fazer parte dos créditos finais. Nele, a grávida Midge, interpretada por Emerald Fennell, daria à luz, e para surpresa de todos, a própria narradora da história, Helen Mirren, faria parte do emocionante momento, assistindo à grávida Barbie.

A cena teria sido uma divertida alusão à peculiaridade de ter uma boneca grávida no filme, o que gerou comentários engraçados durante a produção. Embora não tenha sido incluída, os fãs da franquia teriam desfrutado deste peculiar e simpático participação especial.

Barbie poderia trazer vida ao universo Mattel

No entanto, a cena pós-créditos não foi a única a ser cortada do montagem final. Greta Gerwig, diretora do filme, já havia revelado anteriormente que outra cena foi removida, a descrevendo como uma “ópera de peidos”, uma decisão acertada, considerando que não se encaixava no humor geral do filme.

Apesar de Gerwig ter declarado que não tem planos para uma segunda parte ou uma saga baseada em Barbie, o sucesso arrebatador do filme deixou aberta a possibilidade de Warner Bros. Discovery e Mattel considerarem futuros projetos relacionados à franquia.