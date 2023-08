‘A Casa do Dragão’: George R.R. Martin faz grande atualização sobre a 2ª temporada; confira

Os fãs de Game of Thrones ficarão satisfeitos em saber que a produção da segunda temporada A Casa do Dragão está quase pronta.

O autor George R.R. Martin recentemente revelou que a segunda temporada de série de sucesso da HBO Max não foi afetada pela greve de Hollywood, da Writer’s Guild Association (WGA). Apesar de Martin não estar trabalhando como escritor em A Casa do Dragão, ele segue como uma fonte interna e confiável da série.

“Uma das poucas séries ainda filmando é A Casa do Dragão, como você deve ter lido”, escreveu Martin em um post no seu blog. “Isso é verdade. Disseram-me que a segunda temporada está pela metade. TODOS os roteiros foram concluídos meses antes do início da greve do WGA. Nenhuma escrita foi feita desde então, até onde eu sei”, acrescentou o escritor.

Ele continuou: “A Casa do Dragão é filmada principalmente em Londres (e um pouco no País de Gales, Espanha e vários outros locais), e é por isso que as filmagens continuaram. Os atores são membros do sindicato britânico, Equity, não SAG-AFTRA, e embora o Equity apoie fortemente seus primos americanos (eles têm uma grande manifestação planejada para mostrar esse apoio), a lei britânica os proíbe de realizar uma greve de solidariedade”, explicou.

A Casa do Dragão é baseada no livro de George R.R. Martin, intitulado Fogo & Sangue, e ocorre 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Em abril deste ano, a rede anunciou que a produção da segunda temporada da série já havia começado. Os novos episódios estão sendo filmados no Leavesden Studios, no Reino Unido.

Os dragões estão chegando e os fãs de GOT mal podem esperar.

