Sincerona, Patrícia Poeta revela detalhe envolvendo as manhãs na Globo

Patrícia Poeta fez a linha sincerona durante o Encontro desta quinta-feira (03), quando revelou que não está sempre arrumada e com os looks que usa para apresentar o programa da TV Globo.

“Quando eu chego aqui na TV, eu não quero nem me ver no espelho. Eu só me arrumo para ver vocês”, disse a famosa, depois de mostrar o depoimento de uma estudante que viralizou nas redes sociais ao comentar que ela só se arruma para ir à escola em dois momentos, o começo e o fim do semestre.

Mas, a fala de Patrícia Poeta não chocou quem acompanha a sua rotina no Instagram. Em vários Stories, a famosa compartilha os bastidores da Globo, onde ela passeia de roupão e com uma xícara com café.

No Encontro, Patrícia Poeta diz que toda produção é para o público (Reprodução/Globo)

Sem receio, a contratada da TV Globo também já apareceu com máscaras usadas para melhorar a respiração, já que as mudanças do clima em São Paulo, onde o Encontro é gravado, não ajudam a voz de Patrícia, que já chegou a comandar o matinal praticamente sem voz.

Vale destacar que diariamente, Patrícia Poeta diz aos fãs de casa e também para quem está no estúdio da TV Globo, em São Paulo, que costuma acordar cedinho, por volta das 4h30 da manhã.

Jojo Todynho é radical ao falar de estética na web

Jojo Todynho revelou um novo perrengue referente a estética. Durante uma conversa com os fãs, a cantora do hit “Que Tiro Foi Esse” contou que não está muito satisfeita com a sua transição capilar.

Jojo Todynho faz transição capilar, mas reclama com os fãs (Reprodução/@jojotodynho)

“Esse negócio de progressiva e selagem não é para mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês, o meu cabelo é fino e eu estou acostumada com relaxamento”, começou a famosa, que parecia estar comendo na área da piscina.

Em seguida, a famosa pareceu estar insatisfeita com a decisão sobre o cabelo e foi radical: “Esse negócio de transição capilar não é para mim. Ou eu vou raspar logo ou eu não vou conseguir fazer”.

