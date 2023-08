Simony manda recado para seus seguidores: “Não desistam nunca”

Prestes a fazer a sua última sessão de quimioterapia, a cantora Simony mandou uma mensagem de força e esperança para seus seguidores nos stories de seu Instagram: “Não desistam nunca.”

A cantora teve há pouco mais de um mês uma das melhores notícias de sua vida, quando seu último exame não acusou mais a presença de células cancerosas em seu organismo. Há meses a cantora trata de um câncer no intestino e faz internações mensais para passar pelas sessões de quimioterapia e imunoterapia.

LEIA TAMBÉM: Voz de Rita Lee é recriada com inteligência artificial: “Foram semanas de trabalho”, diz o filho da cantora

“Você sabe qual é um dos maiores erros que podemos cometer em nossas vidas? É desistir tão facilmente dos nossos sonhos...porque tudo que é valioso, tem um preço! Você deseja muito alguma coisa, você terá que pagar o preço. Por isso não importa quanto dura ou difícil sua vida se tornou. Movimento gera energia e energia gera força, e ela que te impulsionará. Então vai, não desista, acredite em você!”, postou em sua rede social.

TRATAMENTO

Em uma entrevista no último domingo, Simony disse que nos últimos meses tinha que se internar a cada 15 dias e passava dois dias no hospital para receber a quimioterpia e a imunoterapia e disse que os efeitos colaterais são pesados. “Fadiga, bastante fadiga. Fico bem cansada rápido, até às vezes de levantar um copo de água parece que você levantou o mundo, é horrível. Não tive tanto enjoo, isso foi bom, mas o paladar muda muito. No primeiro tratamento eu tive tontura, bastante”, disse.

Agora, no final do tratamento, ela disse que se sente mais forte. “Quero fazer umas coisas que nunca fiz, quero viver, quero ser feliz. Eu falo para deus: Eu não sabia que era tão forte assim.”

BALÃO MÁGICO

Ainda comemorando a remissão de sua doença, Simony participou no último final de semana do programa Altas Horas, do apresentador Serginho Groisman, onde reencontrou o cantor Jairzinho, um de seus colegas na Turma do Balão Mágico.