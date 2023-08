Ryan Gosling cria suas filhas com regras para que elas se tornem mulheres fortes

Esmeralda, de 8 anos, e Amada, 6, são o tesouro inestimável dos atores Ryan Gosling e Eva Mendes. Eles não só se caracterizam por seus extraordinários trabalhos e interpretações, mas também por serem muito reservados ao protegerem sua vida privada, ao ponto de que muito pouco se fala sobre sua família e os dois artistas decidiram em não participam juntos de nenhum tapete vermelho.

Ambos, em algumas ocasiões, deram algumas pistas sobre suas vidas diárias longe dos holofotes do mundo do entretenimento. Em uma recente entrevista que Gosling concedeu à revista GQ, ele se mostrou apaixonado pelas mulheres de sua vida. Desde que as meninas chegaram às suas vidas, o ator soube que era hora de mudar seu estilo de vida, priorizando mais o lar e não o trabalho.

Foi por isso que em 2018 ela fez uma pausa, quando sua filha mais nova tinha dois anos: "Queria passar todo o tempo que pudesse com elas". Então, em 2022, ela retomou a atuação e, até mesmo, Amada e Esmeralda foram quem o inspiraram a interpretar o amor da icônica boneca da Mattel, depois de ver que Ken estava jogado na lama ao lado de um pedaço de limão.

Serão mulheres empoderadas

Ryan e Eva mantêm uma comunicação fluida sobre como criar suas filhas, e isso foi notado em algumas postagens que a atriz fez no Instagram. Como em janeiro deste ano, quando ela declarou: “Quero que, quando minhas filhas tiverem problemas mais tarde na vida, que o primeiro pensamento seja: ‘Preciso ligar para minha mãe’, em vez de ‘Não, não posso dizer isso para minha mãe’, e é isso que estou buscando, que elas possam me procurar para qualquer coisa”.

Mas recentemente, publicou as chaves com as quais eles alimentam o autoconceito das meninas para transformá-las em mulheres fortes e seguras de si. O respeito é fundamental na tarefa que fazem como pais.

“Valorizo a opinião delas, respeito o seu corpo, respeito as suas sugestões ou ideias, mesmo que não esteja de acordo com elas. E ela têm voz em nossa casa. Uma voz forte. Estou sempre procurando conselhos de outros pais ou cuidadores”, escreveu a atriz, que busca arrancar pela raiz, com a ajuda de Ryan, algumas crenças da cultura cubana, na qual às vezes não se respeita os meninos.

“As minhas filhas estão crescendo tão rapidamente que tenho de estar atento ao relógio de uma forma que nunca costumava fazer antes”. Durante a quarentena radical devido à Covid-19, o protagonista de “La La Land” expressou: “As nossas filhas estavam numa idade difícil para não conseguirem ver outras crianças e interagir com as pessoas, embora Eva e eu tenhamos feito o melhor que pudemos. (...) Fizemos mais quarentena do que filmes. Mas que público mais exigente!”