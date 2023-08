‘Pânico 7’: franquia poderá ganhar nova roupagem com próxima produção; entenda

Com a chegada de ‘Pânico’ na década de 90, a franquia de terror slasher revolucionou seu subgênero e provou que sua fórmula tem funcionado até os dias de hoje com novas produções. Após o sucesso do sexto volume, lançado em março deste ano, ‘Pânico 7′ foi confirmado como sequência e mais uma vez se reafirmou.

Na direção da sequência, Christopher Landon confirmou sua posição na franquia. Também diretor de ‘A Morte Te Dá Parabéns’, ‘Freaky – No Corpo de um Assassino’ e ‘Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal’, Landon realizou uma publicação no Twitter para confirmar a continuidade no projeto.

Pela primeira vez, ‘Pânico’ não teve a supervisão de Wes Craven (1939-2015) e a bola foi passada para os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet no quinto e sexto volume. No entanto, a fórmula da franquia foi mantida mesmo com a inserção de um novo grupo de personagens, mesclado aos antigos.

Ainda que os dois diretores tenham abraçado o desafio de conduzir as duas últimas sequências lançadas, a dupla conseguiu trazer algumas novidades ao universo do Ghostface e caiu nas graças dos fãs. No entanto, o cenário passou da icônica cidade fictícia de Woodsboro para a caótica Nova Iorque no último filme.

Além de tais mudanças significativas já apresentadas, é natural que o sétimo volume procure algum outro tipo de inovação para a fórmula não cair em desgaste. Vale lembrar que a direção foi rotativa mais uma vez, então a produção pode ganhar uma nova roupagem nesse aspecto.

James Vanderbilt e Guy Busick devem retornar como roteiristas, bem como o quarteto composto por Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding. No entanto, não há detalhes sobre retornos, roteiro e datas.

