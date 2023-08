Meghan Markle e o príncipe Harry mostram sinais de “tensão potencial” em meio a rumores de separação

Um vídeo do príncipe Harry e de Meghan Markle gravado na casa do casal em Montecito, na Califórnia, em que ambos aparecem juntos fazendo telefonemas de parabéns aos beneficiários do Fundo de Energia Juvenil de Tecnologia Responsável (Responsible Technology Youth Power Fund), foi divulgado nesta semana.

E, pouco após da divulgação do clipe, os especialistas em linguagem corporal não perderam tempo e começaram a analisar os gestos corporais do casal Sussex. A especialista em linguagem corporal Judi James disse ao The Express que as vibrações dos Sussex no vídeo “sugere algum senso de evolução”, acrescentando que “seus sorrisos calorosos e radiantes projetariam felicidade e orgulho contínuos por esta causa em particular. Eles parecem animados aqui e ansiosos para registrar o modo de escuta enquanto ouvem alguns de seus líderes de juventude”.

Quando se trata de linguagem corporal específica, “eles trocam de papéis e status para sugerir envolvimento mútuo, em vez de um projeto solo, com Harry pegando o telefone e abrindo a perna e o cotovelo para sugerir uma confiança crescente à medida que as ligações continuam. Ele inclina a cabeça para Meghan para sugerir um pensamento compartilhado e seus olhos parecem estar voltados para ela enquanto ele fala algumas vezes”. Assista abaixo:

No entanto, o telefone entre eles “cria um pouco de efeito de apoio”, então não somos “tratados com nenhum de seus rituais de toque característicos nesses clipes ou, incomumente, nenhum dos olhares de adoração e contato visual de Meghan”.

Parece bastante positivo - mas, dito isso, Judi também fez uma leitura para o The Mirror e disse a eles que “há pequenos sinais de tensão potencial. O sorriso de perfil de Meghan mostra um músculo trabalhando em sua bochecha e uma leve mandíbula saliente enquanto Harry está em um ponto segurando na parte de trás do assento com uma mão”.

Leia também: