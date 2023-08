Maira Cardi e Thiago Nigro têm planos para aumentar a família após o casamento

Após se envolver em diversas polêmicas nos últimos dias, os ânimos de Maíra Cardi parecem ter se acalmado. Em um bate-papo com seus seguidores sobre os planos para seu relacionamento com Thiago Nigro, o Primo Rico, ela fez revelações sobre os desejos da família.

Conforme publicado pela Vogue, em meio a várias perguntas os questionamentos sobre o casamento e a família se destacaram, e foram respondidos pela coach de emagrecimento.

Mãe de dois filhos, Lucas e Sophia, frutos de relacionamentos anteriores, Maíra afirmou que as coisas com Thiago são completamente diferentes, já que o noivo “realmente gosta” de crianças.

Por conta disso, ela não poupou elogios ao companheiro e afirmou que pretende ter ao menos 3 filhos com o coach de finanças.

“Teremos mais 3! Eu nunca conheci alguém que gosta tanto de crianças! Mas não é falar que gosta, é mostrar que gosta! Nós nos enganamos porque queremos, a gente não pode acreditar em alguém pelo que esse alguém fala, precisamos ver o que esse alguém faz”.

Casamento adiado e polêmicas com a ex

Recentemente os planos do casal parecem ter saído um pouco do controle. Com a proximidade do casamento Maíra e Thiago precisaram fazer algumas mudanças nos preparativos depois que o hotel onde os convidados ficariam hospedados não conseguiu adequar sua agenda para receber a todos.

Diante da indisponibilidade para a acomodação, o casal precisou tomar a difícil decisão de adiar a celebração para poder “receber de forma adequada todos os convidados”.

Além disso, Maíra recentemente se envolveu em polêmicas ao expor uma seguidora que enviou mensagens íntimas para o noivo e ao responder as alfinetadas de Camila Ferreira, a ex-companheira de Thiago.

Em meio a declarações, ela afirmou que o noivo era o único responsável pelo sustento de Camila e de seu filho, fruto de outro relacionamento. Além disso, Maíra também revelou que Thiago deixou uma fortuna de R$22 milhões para a ex após a separação, como forma de garantir que ela conseguisse manter uma “vida financeiramente segura”.

