Jojo Todynho mostra a realidade de uma reforma e isso pode acontecer com você

A reforma na mansão de Jojo Todynho não acabou e, desta vez, a campeã da 12ª temporada do reality show A Fazenda (Record TV) reclamou, no Instagram, de mais uma coisa que está incomodando, então, como ela mesma diria “a vida não é um morango”.

Conhecida por manter um contato diário com os seus seguidores, a intérprete do hit “Que Tiro Foi Esse” mandou a real ao falar da poeira que está lidando diariamente em sua casa. Mas, agora, ela resolveu falar que a obra invadiu o seu meio de locomoção: “Este carro aqui nunca mais ficou limpo. Já estamos na luta, chama na poeira”, retrucou a famosa.

No Instagram, Jojo Todynho mostra carro todo sujo por causa da reforma na mansão (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho libera área íntima para funcionários

Nesta semana, Jojo Todynho também mostrou como está o andamento da obra na área externa e surpreendeu os fãs e também os pedreiros ao liberar a piscina. Em uma publicação nos Stories, a famosa conversava com as pessoas que estão trabalhando na reforma de sua casa, no Rio de Janeiro, e autorizou um mergulho.

Jojo Todynho diz que todos são família e libera mergulho na piscina (Reprodução/@jojotodynho)

Logo pela manhã, a contratada da TV Globo mandou um bom dia animado e recebeu “bom dia, minha patroa” de um dos funcionários, que estava na área externa da casa, que fica em uma área nobre da cidade: “A água está geladinha, não está não?”, perguntou ela.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Este recado de Arlete serve como alerta para Malu

“Eu queria estar na piscina, mas infelizmente eu estou trabalhando e não posso dar um mergulho”, respondeu o homem, que foi chamado anteriormente de arquiteto pela vencedora do reality A Fazenda 12.

“Do jeito que eu estou, os homens vão ter que limpar de novo. Em horário de trabalho a gente tem que respeitar”, respondeu ele, que ouviu de Jojo Todynho que não tinha problema nenhum e que lá não tinha funcionário e que todos eram família.

Academia dentro da mansão será realidade

Jojo Todynho mostrou um pouco mais da reforma que está fazendo em sua mansão no Rio de Janeiro e contou para os fãs que terá uma academia em casa. No vídeo, a famosa parece estar em seu quarto, quando começa a filmar parte das obras e diz: “Agora, vai começar a academia”.

A aparentemente, o local vai ficar na parte superior da área da piscina e da área gourmet. Vale destacar que Jojo continua focada em sua rotina de treinos e alimentação saudável.

Animada, Jojo Todynho conversa com os funcionários que estão reformando sua mansão (Reprodução/@jojotodynho)

LEIA TAMBÉM: Funerárias surfam na onda de ‘Barbie’ com caixão temático e viralizam na web: ‘Morrer com estilo’