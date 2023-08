Final de Vai na Fé: Yuri dá resposta certeira sobre casamento com Guiga

A separação de Yuri (Jean Paulo Campos) e Guiga (Mel Maia) no final de Vai na Fé, que termina na sexta-feira (11), é inevitável, mas os estudantes serão apenas bons amigos e devem cuidar de Dora, a filha deles, juntos e levar ao público um novo modelo de família.

Segundo o roteiro da novela das sete, depois do nascimento da pequena, o estudante de Direito toma a decisão de romper com a influenciadora digital, mas não abre mão de cuidar da herdeira, que chega ao mundo na última semana da trama.

Vai na Fé: Yuri quer sustentar seu filho, mas pode ir preso em breve (Divulgação/Globo)

Em uma das cenas, Guiga e Yuri aparecem juntos no casamento dos protagonistas de Vai na Fé, Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis), e ao verem os noivos dançando, a blogueira pergunta se um dia eles também vão subir ao altar, mas ele declina afirmando que a única certeza é que são os pais da menina.

A conversa de Guiga e Yuri em Vai na Fé

No casamento de Ben e Sol, os pais de Dora seguem juntos e quando a influenciadora digital questiona sobre um futuro casamento, o estudante de Direito não foge da resposta.

“Você acha que a gente também vai ser assim? Tipo, pra sempre”, pergunta Guiga ao pai de sua filha. Mas, o jovem responde: “Não sei. Mas nós sempre seremos os pais da Dora”.

Final de Vai na Fé: Sol está pronta para subir ao altar, mas Theo aparece para estragar o casamento dos sonhos (Divulgação/Globo)

Ele consegue, desta forma, mostrar para Guiga que o mais importante é a criação da criança. Mas, ela acaba dando o seu jeito para entender: “Verdade. E novos tipos de família também rendem engajamento, sabia?”, diz ela.

No final da cena, Yuri começa a rir e com Dora no colo ele afirma que ela é o amor deles: “O papai e a mamãe vão te amar pra sempre”.

